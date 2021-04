9 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CONGRESSO

E' iniziato ieri, per concludersi oggi alle 12,30, il XXI Congresso Ciriaf (Centro internazionale di ricerca sull'inquinamento e sull'ambiente, intitolato a Mauro Felli). Tema dell'edizione 2021, la seconda tenuta in modalità virtuale, Sviluppo Sostenibile, Tutela dell'Ambiente e della Salute Umana. Ai due giorni di conferenza stanno partecipando oltre 300 scienziati impegnati in sette sessioni tematiche che coinvolgono più di 150 autori di memorie scientifiche. Gran parte degli argomenti riguardano progetti di ricerca finanziati nell'ambito di programmi nazionali ed internazionali, sui temi delle energie rinnovabili e della sostenibilità ambientale nei campi di applicazione civili, industriali, inclusi gli effetti sulla salute umana. Il tutto di grande interesse alla luce del periodo pandemico che stiamo vivendo. Per seguire il congresso basta compilare il modulo di iscrizione al seguente indirizzo: http://www.ciriaf.it/Congresso_2021/form_iscrizione/invio_iscrizione.html.

Apertura dei lavori, affidata ieri mattina al direttore del Ciriaf professor Pietro Buzzini del DSA3 ed al presidente del comitato organizzatore professor Franco Cotana, anima e motore del Ciriaf. Sette le sessioni in cui si articola il congresso ognuna affidata ad un chairman. Due dedicate a progetti Prin (Progetti di ricerca di interesse nazionale) il Next.com a Enrico Fabrizio e il Biocheaper a Maurizio Cellura; uno al progetto Bric Inail a Franco Cotana; l'S4 Sostenibilità ambientale ed economico-sociale a Francesco Asdrubali; S5 Edilizia sostenibile e bioarchitettura a Cinzia Buratti; S1 Energie rinnovabili e impianto sostenibile a Federico Rossi; S10 Pianificazione e strategie a Andrea Nicolini e Gastone Ave. Chiusura come detto oggi in tarda mattinata con l'assegnazione di due importanti premi come il nuovo Inner Wheel Italia 2019/20 ed il tradizionale Premio Mauro Felli, in memoria del fondatore del Ciriaf. L'Inner Wheel sarà consegnato dalla Immediate Past Governor del Distretto 209 della omonima associazione, braccio femminile del Rotary, Franca Romagnoli De Cesare, all'ingegner architetto Costanza Fiorini per una ricerca sui materiali per l'edilizia sostenibile, presentata durante l'edizione dello scorso anno del congresso.

Il Premio Mauro Felli va alla dottoressa Giulia Menculini, giovane ricercatrice di Medicina, che verrà inclusa nell'albo d'oro del Ciriaf per aver sviluppato una ricerca sul tema degli effetti dell'inquinamento ambientale da ozono sulla salute mentale umana nell'ambito del gruppo di lavoro coordinato dal professor Alfonso Tortorella del Dipartimento di Medicina. L'Inail ha finanziato, con oltre un milione di euro, il progetto Bric (Bando Ricerche in Collaborazione) presentato dall'Università degli Studi di Perugia, dal titolo Tecnologia Anc e Avc, che riguarda la protezione dei lavoratori e la prevenzione degli effetti extra-uditivi del rumore: casi studio relativi ad un operatore su trattore agricolo e ad alunni e insegnanti in ambienti scolastici.

Luigi Foglietti