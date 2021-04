16 Aprile 2021

TORGIANO Il sistema adottato di Tariffa Puntuale, per cui chi inquina paga e paghi per quello che butti, sembrerebbe aver portato benefici. Il Comune ha infatti emesso un acconto della bolletta pari all'84% commisurato alle tariffe applicate nel 2019, mentre l'ultima rata, a saldo, ha tenuto conto delle nuove tariffe e della componente legata agli svuotamenti. Il risultato finale ha fatto sì non solo che le bollette non subissero aumenti, ma che addirittura circa 200 utenze andassero in diminuzione. «Già dal primo anno di applicazione i risultati raggiunti sono stati molto positivi dice il sindaco Eridano Liberti - i comportamenti virtuosi dei cittadini hanno fatto sì che l'amministrazione è riuscita non solo a non aumentare le tariffe Tari per l'anno 2020, ma addirittura a diminuirle per alcune fasce». «Il tutto con un incremento di raccolta differenziata che è passato dal 72,2% del 2019 al 73,9% del 2020, un risultato di cui andare orgogliosi spiega ancora il sindaco pertanto voglio ringraziare la cittadinanza per l'impegno dimostrato e per aver creduto in questo progetto che ci ha portato primi in Umbria tra i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, ad attuare quello che diventerà il sistema di gestione del futuro, che non solo ci richiede l'Europa, ma la coscienza di ognuno».

