9 Aprile 2021

LA SCELTA

TODI Dopo tanti annunci, dopo tanti rinvii, sembrerebbe che, finalmente, la nuova palestra della scuola di Ponterio, inaugurata con tanto di fanfara e ancora mai utilizzata, sarà utile per le vaccinazioni. Quindi i cittadini di Todi, e a seguire quelli di Massa Martana non dovranno più recarsi ad Ammeto di Marsciano per essere vaccinati.

Da lunedì 12 dovrebbero prendere il via le operazioni di vaccinazione antiCovid, soddisfacendo così le proteste dei tanti che avevano fatto sentire la loro voce per i disagi da sopportare nel doversi spostare in altra località.

A protestare soprattutto i più anziani e i meno in salute che, dopo aver dovuto rinunciare all'ospedale, trasformato in Covid e, malgrado le promesse, ancora non riconvertito, si sarebbero dovuti spostare di alcuni chilometri anche per ottenere un diritto costituzionale.

A partire da ieri i primi cittadini tuderti e massetani, in possesso di prenotazioni successive alla data di lunedì 19 aprile, dovrebbero essere contattati per concordare un nuovo appuntamento con tempi di attesa molto più contenuti.

Mentre a chi è in possesso di una prenotazione fino a domenica 18 sarà mantenuto l'appuntamento assegnato. Esauriti questi elenchi, saranno aperte le prenotazioni per tutti quelli che ad oggi ancora non hanno avuto alcuna previsione per la loro vaccinazione. Qualora tutto funzionasse bene sarebbe un risultato molto positivo per l'amministrazione cittadina in quanto, a meno di smentite, si tratterebbe del primo centro vaccinale gestito direttamente da un comune in tutta la regione Umbria e uno dei pochissimi in tutta Italia.

Luigi Foglietti

