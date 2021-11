Giovedì 18 Novembre 2021, 05:02

LA POLITICA

TODI Primi segnali di campagna elettorale per le elezioni amministrative che, in città si terranno nella primavera prossima.

Se nel centrosinistra si è ancora alla ricerca di un candidato spendibile, anche se voci di corridoio ben informate parlano di una possibile ricandidatura dell'ex sindaco Carlo Rossini, seppur ancora alla ricerca di una non semplice quadratura del cerchio, e se a destra si da per scontata la ricandidatura di Antonino Ruggiano, c'è invece chi ha già le idee chiare. E' Todi Civica, il cui leader Floriano Pizzichini pur non indicando un candidato sindaco, annuncia di essere pronta a scendere in campo alla guida di un polo civico liberale e riformista. «Due le priorità - annuncia Pizzichini - lavoro e difesa della sanità territoriale. Questa legislatura, ormai al capolinea - spiega - ha dimostrato che l'alternanza degli ultimi anni non ha prodotto, nella nostra città, il cambiamento auspicato dai cittadini. Considerazioni che facciamo senza pregiudizi ideologici, dopo anni di opposizione seria, propositiva, fatta attraverso decine di atti depositati e approvati in consiglio comunale, con critiche sempre di merito e mai contro le persone, abbiamo dovuto prendere atto che sulle principali questioni, opere pubbliche, politiche sociali, grandi eventi, politiche culturali, centro storico, frazioni, ci sia stata una gestione in piena continuità con la precedente, con poche differenze che non hanno prodotto la svolta di cui avrebbe bisogno la città».

«I dati Istat - conclude Pizzichini - al di là della propaganda di oggi e di ieri, raccontano una città in continuo declino dal punto di vista demografico e del ricambio generazionale. Criticità di cui il nostro movimento parlava anche nella scorsa legislatura, ponendo l'accento sulla questione occupazionale e che non emergono certamente oggi».

Luigi Foglietti

