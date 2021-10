Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:01

È ormai diventato un vero habitué di Solomeo, sebbene ogni volta l'annuncio di un suo ritorno sul palco del Teatro Cucinelli abbia risonanza internazionale: Peter Brook, rivoluzionario artista britannico noto in tutto il mondo, ha scelto il borgo umbro per presentare in prima assoluta per l'Italia il suo Tempest Project, affascinante creazione da La Tempesta di Shakespeare realizzato con Marie-Hélène Estienne.

L'appuntamento è per lunedì 8 e martedì 9 novembre per quella che sarà una vera e propria anteprima della Stagione di Prosa (che quest'anno prenderà il via a primavera, ndr), con il regista che per la sesta volta torna a Solomeo. Il forte legame con il Teatro Stabile dell'Umbria è iniziato nel 2013, presentando al Cucinelli il capolavoro The Suit, per poi tornare con The Valley of Astonishment, Battlefield, The Prisoner e in ultimo Why?, andato in scena a novembre 2019. Lo spettacolo Tempest Project nasce da un lavoro di ricerca approfondita su La Tempesta che Brook e la Estienne hanno condotto al parigino Théâtre des Bouffes du Nord. L'intento era quello di scoprire i diversi livelli di significato dell'ultima opera di Shakespeare, nel tentativo di afferrarne gli aspetti più elusivi legati al mondo metaforico della magia: «La Tempesta è un'opera teatrale che conosciamo bene - hanno spiegato i due - ma lavorando insieme a un piccolo gruppo di attori abbiamo riscoperto come questa commedia, l'ultima commedia di Shakespeare, contenga tanti livelli ricchi di significati nascosti e risuoni profondamente attraverso tutte le sue commedie».

Lo spettacolo, che verrà presentato in lingua francese con soprattitoli in italiano, è interpretato da attori di diverse nazionalità: Alex Lawther, Sylvain Levitte, Paula Luna, Fabio Maniglio, Luca Maniglio, Ery Nzaramba. Per accedere a teatro è necessario il Green Pass. Si può prenotare telefonicamente allo 075.57542222 nei giorni feriali dalle 16.00 alle 20.00; è inoltre possibile acquistare i biglietti on-line sul sito teatrostabile.umbria.it.

Michele Bellucci