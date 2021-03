19 Marzo 2021

IL VERTICE

Si riunisce oggi pomeriggio il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto Armando Gradone, per la definizione delle linee di indirizzo delle attività di controllo da svolgersi sul territorio provinciale a garanzia della corretta attuazione delle vigenti misure di contenimento del rischio di contagio da Covid-19, in particolare, di quelle in materia di mobilità introdotte, da ultimo, con il decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica fino alle prossime festività pasquali.

Nel corso dell'incontro, al quale sono stati invitati a partecipare, oltre ai vertici territoriali delle forze di polizia, la presidente della Regione, Donatella Tesei, il findaco di Perugia, Andrea Romizi, il presidente della Provincia, Luciano Bacchetta, ed il Presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini, particolare attenzione sarà rivolta, spiega una nota delle prefettura, alle esigenze di prevenzione e contrasto di possibili fenomeni di assembramento nelle aree urbane, specie nei fine settimana, ed a quelle mirate a garantire il rigoroso rispetto delle prescrizioni in materia di spostamenti.

Intanto, fino al giorno di Pasquetta restano aree rosse la scalinata della cattedrale di San Lorenzo lasciando libero accesso alla Cattedrale; la scalinata di Palazzo dei Priori, lasciando libero accesso alla Sala dei Notari e alla Sala della Vaccara; i Giardini Carducci; e il percorso pedonale che collega i Giardini del Pincetto a Strada del Mercato.