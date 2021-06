VIABILITÀ

Scattano tanti interventi sulle strade cittadine, dalla zona dell'acropoli fino alla periferia. In qualche caso lavori legati alla sicurezza, anche sul fronte del verde, in altri rifacimento dell'asfalto e manutenzioni, oppure legati a scavi per la posa di sottoservizi. In ogni situazione sono previste modifiche alla viabilità e, soprattutto per i tratti più trafficati, c'è il rischio di qualche situazione di disagio. La mappa dei lavori è corposa. Dopo lungo tempo dall'arrivo di transenne e del senso unico alternato con semaforo a regolare i flussi, scatta la sistemazione di una scarpata che a febbraio fu danneggiata dalle forti piogge fra la zona dei Conservoni e quella di San Marino, lungo strada Monte Pacciano. Nel punto dello smottamento c'è un ponticello che sovrasta una sorta di fossato dove, quando piove abbondantemente, l'acqua scorre con grande forza. Il tratto di scarpata non ha retto e il distaccamento di una porzione di terreno ha reso necessario l'intervento, avviato in questi giorni. Per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza (costeranno 60mila euro) un'ordinanza della struttura Sicurezza del Comune prevede, fino al 30 giugno, il divieto di transito in quel pezzo di strada Monte Pacciano, in corrispondenza del ponticello a circa 500 metri dall'intersezione con Via Feliziani, con direzione San Marino - San Marco. Via libera al passaggio in sicurezza di residenti e mezzi di soccorso. Spinta alle bitumature anti buche nella zona a cavallo fra Perugia e Corciano. Fino al 19 giugno divieto di transito (sviluppato secondo l'evoluzione dei lavori) in via Trattati di Roma, tra il civico 197 e di via Trasimeno Ovest e la rotatoria zona Decathlon. Analogo provvedimento via Trattati di Roma e strada di Lacugnano, tra il civico 191 di via Trasimeno Ovest e la rampa di accesso del Raccordo Perugia-Bettolle. A regolare i provvedimenti l'ordinanza 502 della struttura Sicurezza del Comune. La 508 dispone invece, per i prossimi giorni, cioè dal 16 al 18 giugno, dalle ore 8 alle ore 17, provvedimento per la zona di viale Roma dove Sipa deve provvedere ad eseguire lavori di ripristino della segnaletica orizzontale. Viene istituito il divieto di sosta con rimozione, con possibilità di spostamento dei veicoli di intralcio ai lavori in aree libere limitrofe come spiega l'atto, in viale Roma e in via Fiume, nelle aree disciplinate a parcometro, per i tratti interessati dai lavori e da istituire progressivamente al loro sviluppo. Tornando al capitolo nuovo asfalto, lavori dal 15 al 19 giugno anche nella zona di Ferro di Cavallo, in via del Tempo Libero dove eseguirà dei ripristini Umbra Acque a seguito di scavi. Previsto il senso unico alternato di marcia in via Cairoli e via fratelli Bandiera. Il 14 e 15 giugno per interventi di abbattimento di alberature senso unico alternato di marcia durante le operazioni in un tratto di strada Perugia-San Marco (8,30-12,30 e 15-18). Riccardo Gasperini



