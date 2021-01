© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AVVISTAMENTOAlle tante immagini e video più o meno spettacolari di animali selvatici che hanno caratterizzato l'anno passato ed anche i primi giorni del 2021, si aggiungono quelle di due lupi. Sono stati avvistati proprio ieri mattina nella zona di San Giovanni del Pantano da due cittadini. «Due lupi, San Giovanni del Pantano, alle ore 8 del 7 gennaio. Fantastici, fantastici...», dice l'autore del filmato che ha subito spopolato nelle chat di WhatsApp e nei social. L'avvistamento è stato di certo emozionante: «Li abbiamo proprio davanti». I due animali, una volta vista l'auto, hanno iniziato a correre, scappando nell'aperta campagna.Nei social, di corredo al filmato, c'è chi ha commentato che «i Lupi stanno riconquistando la valle della Caina, tra monte Tezio e Corciano». Tanti sono intervenuti sull'argomento, aprendo un dibattito. Dibattito che, allargando la lente sugli animali selvatici, più in città è accesissimo per quanto riguarda la presenza sempre più costante di gruppi di cinghiali. Il 2021 si è aperto con il video dell'attraversamento di strada Perugia-San Marco di un branco di almeno 15 esemplari, diretti dall'area dell'Oliveto a Montegrillo. Un quartiere, quest'ultimo, dove sono frequenti, nella parte collinare verso Monteripido, anche avvistamenti di caprioli.Non è da escludere che la minore presenza di traffico nei mesi del lockdown, in qualche modo proseguita con l'onda lunga delle restrizioni fino a oggi, stia via via portando gli animali selvatici ad avvicinarsi alle zone abitate, soprattutto nei quartieri a confine con zone boschive. Nel caso dei cinghiali spuntano però forti timori sia per i danni alle colture, che per i disagi alla viabilità, come accaduto ad esempio a Ponte Rio.