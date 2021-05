20 Maggio 2021

RICOSTRUZIONE

MARSCIANO Finalmente è possibile inoltrare le domande per ottenere i contributi anche per le seconde case che hanno subito danni nel sisma del 15 dicembre 2009. C'è tempo fino al 9 ottobre per presentare le domande. «I proprietari di seconde case, di pertinenze delle abitazioni principali, di edifici di pubblica utilità e di sedi di associazioni che hanno avuto ordinanza di sgombero totale o parziale a seguito del sisma del 15 dicembre 2009 possono presentare la richiesta di contributi alla ricostruzione». Questo afferma l'assessore con delega al sisma, Francesca Borzacchiello, a seguito della pubblicazione, da parte della Regione, delle nuove modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso al contributo per gli immobili inagibili a seguito del terremoto di dodici anni fa.

Le nuove procedure vanno a integrare la Legge regionale 3 del 2013 per la ricostruzione. «Si tratta di decine di immobili lesionati precisa l'assessore Borzacchiello per i quali, nella fase iniziale della ricostruzione, è stata preclusa la possibilità di presentare domanda per un contributo. Ora, finalmente, andiamo a sanare questa mancanza e a raggiungere un obiettivo fondamentale delle linee programmatiche di governo, ovvero l'allineamento della normativa che riguarda il sisma del 2009 con quella più favorevole in termini di contributi alla ricostruzione del sisma del Centro Italia del 2016». Le domande che arriveranno, e la conseguente graduatoria, consentiranno di avere un censimento puntuale del numero di immobili coinvolti e dell'entità dei danni, primo passo visto che ancora non ci sono le risorse per coprire i costi di questa nuova parte della ricostruzione.

Luigi Foglietti

