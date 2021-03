11 Marzo 2021

LA STORIA

Ha tentato la fuga in monopattino, ma gli è andata male. Gli agenti della squadra volante, su segnalazione della sala operativa della questura, sono intervenuti in un noto centro commerciale di articoli sportivi dove era stata segnalata la presenza di un uomo che aveva appena tentato di rubare della merce cercando di dileguarsi dal negozio ottimizzando le risorse, non sue, ma a potata di mano.

In particolare l'uomo una volta entrato nell'esercizio commerciale in questione si è impossessato di un capiente zaino e, una volta arraffati capi di abbigliamento di vario genere, è entrato in una delle cabine prova dove ha staccato le etichette e le placche antitaccheggio dagli abiti in questione.

Notato dal personale del negozio, l'uomo si è impossessato di un monopattino elettrico col quale, zaino in spalla, ha cercato di fuggire oltrepassando, con il mezzo a tutta velocità, le barriere antitaccheggio e le porte di uscita.

La prontezza del personale ha impedito la fuga all'uomo che è stato identificato dagli agenti della volante giunti sul posto come cittadino tunisino classe 1988 e con precedenti di Polizia.

L'approfondimento dei controlli ha permesso agli agenti di scoprire che a carico dell'uomo pendeva anche un ordine del questore a lasciare il territorio Nazionale.

L'uomo è stato arrestato per il reato di tentato furto aggravato e condannato dall'autorità giudiziaria ad un anno di reclusione e 300 euro di sanzione pecuniaria, l'intera merce, felpe, pantaloni, scarpe, piumini, tute e chiaramente il monopattino elettrico, il tutto per un valore complessivo di oltre 840 euro veniva riconsegnato al responsabile del negozio.

