È di questi giorni l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare da parte dei carabinieri delle Stazioni di Bastia Umbra e di Ponte San Giovanni (guidata dal luogotenente Mirko Fringuello), eseguita nei confronti di un uomo di Bastia Umbra che, nei mesi scorsi, avrebbe messo a segno un furto nell'abitazione di una anziana donna di Bastia Umbra, per poi tentare una rapina ai danni di una ulteriore anziana persona di Ponte San Giovanni.

Dopo il furto, i carabinieri di Bastia Umbra avevano indirizzato le indagini nei confronti dell'uomo già conosciuto per fatti analoghi.

Sulle tracce di questo si erano messi anche i carabinieri di Ponte San Giovanni, dopo che avrebbe tentato una rapina ai danni di un settantenne del posto. La sinergia investigativa posta in campo dai due reparti dell'Arma, coordinatisi perfettamente tra di loro, ha quindi permesso di svolgere tutta una attività fatta di appostamenti, pedinamenti e riconoscimenti fotografici da parte sia delle vittime dei reati che dei testimoni che si sono prestati civilmente a riferire quanto era a loro conoscenza. Tutti gli elementi raccolti hanno permesso di mettere insieme un importante puzzle indiziario, alla luce del quale il Gip ha emesso di conseguenza un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del presunto responsabile del furto in abitazione e del presunto tentativo di rapina. Tra l'altro la sua esecuzione non è stata tra le più facili in quanto l'uomo, avendo probabilmente intuito la mal parata, si era allontanato da casa, ma alla fine i carabinieri di Bastia e Ponte San Giovanni lo hanno preso.

Anche questa vicenda è l'ennesima dimostrazione dell'interesse dei carabinieri per la prevenzione e la repressione dei reati che vedono come vittime quelle che sono considerate fasce deboli come gli anziani, vittime preferite dai malintenzionati che le scelgono per consumare furti e truffe.

