5 Maggio 2021

L'INIZIATIVA

Un quartiere fa rete per dare una decisa spinta al decoro e stringere sempre più le maglie della socialità e della collaborazione fra residenti. È successo domenica a Montegrillo, mentre mezza città era incollata alla televisione per gustare il salto in B del Perugia.

Lì c'è chi ha deciso di prendere guanti e decespugliatore per fare più bello il proprio territorio. A promuovere l'iniziativa il gruppo Social Street-residenti dii viale Montegrillo, che ha trovato l'adesione di tantissime persone. «Circa 70 o 80», spiega al Messaggero Marta Paciola, fra i promotori della speciale passeggiata ecologica per le vie del quartiere. Tutto è stato pensato e organizzato online, con riunioni via Zoom nei giorni scorsi. Dopo un lungo periodo di eventi confinati ai mezzi digitali, a Montegrillo hanno voluto passare dal digitale al reale per riprendere possesso del proprio territorio e di quella socialità chela pandemia ha messo a durissima prova.

All'iniziativa hanno aderito vari gruppi del territorio, Parco delle Ciliegie e Parco di Montegrillo, Centro socio culturale, ma anche e soprattutto il gruppo scout Agesci Perugia 4. «Per loro è stata la prima attività, quella di ripartenza, che ha coinvolto i più piccoli, 8 anni, fino ai grandi». Tutti i partecipanti hanno collaborato per rimuovere erbacce e rifiuti, liberare scalette e marciapiedi ma anche terreni dove l'erbaccia infestante copriva tutto. È stato completamente ripulito anche l'anfiteatro del principale parco del quartiere (e uno dei più grandi della città per estensione). IN SICUREZZA Tutto si è svolto in sicurezza, tengono a precisare dal quartiere «che è in movimento e ci tiene ad essere polmone verde della città». Le tante zone cui mettere mano hanno permesso infatti ai partecipanti di suddividersi in piccoli gruppi, mantenendo così le debite distanze. Distanze che, e questo è l'aspetto più importante per i promotori, non hanno impedito ai cittadini custodi del verde di fare una grande azione sinergica in favore del proprio territorio. «L'impegno andrà avanti», assicurano a Montegrillo. Perché ci sono ancora tanti punti cui mettere mano. Anche in sinergia con le istituzioni cui verranno segnalate delle criticità su cui i cittadini non possono mettere mano. Intanto c'è grande soddisfazione per la prima uscita, cui ha voluto collaborare anche il supermercato di zona. «Enrico Cardinali del Conad Montegrillo ha gentilmente offerto una merenda per i partecipanti».

Riccardo Gasperini