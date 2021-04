11 Aprile 2021

IL PROGETTO

MASSA MARTANA Acs Angelantoni lega il suo marchio alla sorveglianza e alla sicurezza del patrimonio ambientale di un'area protetta di circa mille ettari situata all'interno della Riserva Naturale Statale Litorale Romano. L'ultima notizia, arrivata in questi giorni, informa che il satellite Prisma di Agenzia Spaziale Italiana, la cui strumentazione iper spettrale di bordo è stata testata con un simulatore spaziale della ACS Angelantoni, denominato Galileo Large Thermal Vacuum Chamber, entrerà nel progetto sperimentale Ses5gSecure Environment supervisor empowered by satellite and 5g technology, sviluppato per monitorare la pineta.

Le componenti di Prisma sono state collaudate in una camera termovuoto ACS, apparecchiatura che viene utilizzata principalmente per la simulazione delle condizioni ambientali nello spazio. Soprattutto quelle relative al vuoto e al freddo creando così il contesto nel quale si trovano ad operare gli oggetti nella stratosfera, in cui lo scambio termico avviene solo per irraggiamento e conduzione. Ancora una volta, quindi, la tecnologia Angelantoni, che è stata determinante per tarare le sofisticate tecnologie di uno strumento iperspettrale, quale è il satellite Prisma, in grado di effettuare da 615 km di altezza un'analisi chimico-fisica dell'area, in questo caso appunto la Pineta di Castel Fusano, restituendo informazioni sullo stato di salute della vegetazione e permettendo di generare un modello di propagazione degli incendi.

Prisma (Precursore Iperspettrale della Missione Applicativa), è un sistema di osservazione della Terra all'avanguardia, dotato di strumenti elettro-ottici, con una macchina fotografica a risoluzione sensibile. Tutto ciò dopo i simulatori usati dalla Nasa per collaudare il cordone ombelicale che tiene in vita l'astronauta che esce dalla navicella nello spazio e dopo aver inventato uno speciale ambiente che ricrea le condizioni climaticoambientali per conservare il mitico Otzi, l'uomo venuto dai ghiacci del Simulaum, la cui mummia risale a 5500 anni fa.

Luigi Foglietti