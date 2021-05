5 Maggio 2021

VIABILITÀ

Traffico paralizzato ieri mattina fra l'area dei Rimbocchi, Elce e la zona di Fontivegge. Lunghe code si sono create durante le operazioni di asfaltatura del tratto sottostante il Broletto. Operazioni che hanno comportato il restringimento della sede stradale ad una sola corsia, creando un imbuto che ha avuto ripercussioni in particolare sul traffico proveniente dalla zona di San Marco, Elce e Santa Lucia. Ai Rimbocchi verso le 9 tutto bloccato. Chi si è trovato a passare lì in quel momento, per arrivare dalla rotatoria Mutilati e Invalidi di Guerra (all'altezza della svolta per Santa Lucia) fino al Broletto, ha impiegato più di 40 minuti. Tanti gli automobilisti che hanno scelto di cambiare strada prima di incanalarsi in via Fasani, dove c'è anche il traffico proveniente da Elce oltre che quello in discesa da via Angeloni, con le svolte verso la zona di Case Bruciate. Sul posto, per gestire l'enorme flusso di traffico, è intervenuta una pattuglia della polizia locale. L'interveto di asfaltatura rientra in quelli previsti per il piano strade, che in quseto periodo interesserà vari tratti stradali.

Il problema buche si continua comunque a far sentire in varie zone. Al confine con Bastia, nella zona di Collestrada, è stato disposto il limite a 30 chilometri all'ora sulla strada Centrale Umbra per l'asfalto dissestato.

PONTE SAN GIOVANNI

Dopo le polemiche, il Comune ha ripristinato la chiusura, con divieto di traffico veicolare, della strada adiacente il cva di Ponte San Giovanni. Era stata aperta per facilitare l'accesso al centro vaccinale. Molti cittadini hanno alzato la voce parlando di una situazione di pericolo perché adiacente ad un parco e una scuola. Da qui la decisione di chiuderla nuovamente.

Ri.Ga.