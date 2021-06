LA MEMORIA

Perugia omaggia il maestro dell'aeropittura. E lo fa con un busto dedicato a Gerardo Dottori ai giardini Moretti Caselli, realizzato da Matteo Peducci e dalla sua bottega degli Affiliati. «È questa una forma di attenzione ha detto il sindaco Andrea Romizi presente alla cerimonia in favore di chi è passato ed ha lasciato il segno di sé a beneficio della città e delle generazioni future».

L'opera in marmo bianco cristallino di Carrara, posizionato vicino a quella di Guglielmo Migliocchi, fa parte del progetto di realizzazione di una galleria di sculture a cielo aperto dedicata a personaggi illustri del Novecento che hanno operato nella cultura, arte, politica e imprenditoria cittadina. Una sorta di prosecuzione di volti noti presenti ai Giardini Carducci. Ed è il Dottori dell'età in cui era protagonista dell'aeropittura, quello ritratto nel mezzobusto, che porta con sé nel risvolto della giacca un piccolo aeroplano. L'Umbria predilige il cerchio, la curva dolce, le ascese che suggeriscono la spirale. L'incisione sulla scultura è una frase del manifesto umbro dell'aeropittura, firmato nel 1941 da Dottori. «E' la riconciliazione dell'artista, noto in tutto il mondo, con la sua città» ha aggiunto Francesca Duranti, vice presidente degli archivi Dottori. Il sindaco ha, inoltre, omaggiato Massimo Duranti con il Baiocco d'oro per l'incessante attività svolta nel corso della sua lunga carriera.

Cristiana Mapelli



Domenica 20 Giugno 2021, 05:05