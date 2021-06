L'INTERVENTO

Ubriaco e molesto, denunciato dalla polizia. Venerdì pomeriggio è stata raccolta dalla sala operativa della polizia una segnalazione che parlava di una persona, visibilmente ubriaca, che importunava dei passanti vicino ad un bar nella zona di Ponte San Giovanni.

La volante è prontamente intervenuta e i poliziotti, una volta individuata la persona molesta segnalata, hanno proceduto ad accertarne l'identità ma l'uomo s'è rifiutato di fornire un documento. Una volta accompagnato in Questura è stato quindi sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici per l'identificazione. È risultato essere un cittadino del Marocco del 1977, senza fissa dimora, noto per diversi precedenti per reati contro la persona. Lo straniero è stato quindi denunciato per rifiuto di indicazioni sulla propria identità e sottoposto a sanzione amministrativa per ubriachezza manifesta. La rapida risposta della Volante rientra in un vasto piano di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati, disposto dal questore di Perugia Antonio Sbordone su tutto il territorio della provincia di Perugia. Una ulteriore attenzione che va di pari passo con la crescente collaborazione da parte dei cittadini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Domenica 20 Giugno 2021, 05:04