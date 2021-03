L'INTERVENTO

Torna lo Sbaracco nel centro storico con tante offerte e il Saldo dei Saldi. «La festa del piccolo commercio - spie gaSergio Mercuri, presidente del Consorzio Perugia in centro e organizzatore dell'appuntamento vuole essere un segnale importante per la città in un momento così difficile». Da una parte vuole dare una boccata d'aria per i commercianti che oggi, dopo tre settimane di zona rossa, tornano ad aprire i negozi, permettendo così di svuotare i magazzini con la fine dei saldi di stagione. Dall'altra parte, lo Sbaracco si rivolge anche ai cittadini, offrendogli un momento di svago e leggerezza.

«Un motivo in più aggiunge Mercuri - , visto che ora ci è concesso, di farsi una passeggiata in centro e guardare le vetrine dei negozi a caccia di un'occasione o, perché no, per dare uno sguardo alle nuove collezioni». Tutto, nemmeno a dirlo, rispettando rigorosamente tutte le regole anti coronavirus. Proprio per uno Sbaracco in tutta sicurezza, il Consorzio ha deciso di allungare l'iniziativa, non solo per evitare gli assembramenti dei cittadini a caccia del super saldo, ma anche per offrire alla città un periodo di vitalità più lungo.

Per questa edizione particolare, il saldo dei saldi si svolgerà all'interno dei negozi, ma sarà possibile riconoscere le attività che aderiscono allo Sbaracco perché davanti, all'esterno, avranno posizionate i tradizionali stand di legno.

Cristiana Mapelli

