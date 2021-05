25 Maggio 2021

L'EVENTO

MARSCIANO Hai dai 16 ai 35 anni, risiedi a Marsciano, o a Collazzone, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, ti piacerebbe diventare un disegnatore di fumetti per cartoon? Se sì potrai iscriverti alla masterclass, organizzata dal 25 giugno al 30 luglio, per 30 ore di lezione, organizzata da Masters&Monsters insieme ai partner internazionali Procacci Entertainments e Lenz Entertainments e con l'associazione Sequenze Frequenze, il tutto nell'ambito delle attività per le politiche giovanili della Zona sociale 4 della Media Valle del Tevere. Masters&Monsters è un progetto culturale formativo dedicato al fumetto e finalizzato a rendere i partecipanti esperti nel comics to movie, ovvero le tecniche di disegno rivolte alla produzione cinematografica. Docenti del corso, insieme a Daniele Procacci, saranno fumettisti nazionali e internazionali oltre a professionisti in campo musicale. Tra loro, Jack Lenz, compositore canadese di colonne sonore per il cinema, la televisione e il teatro, Greg Snegoff, scrittore, doppiatore, regista americano e creatore della serie animata Robotech, i fumettisti e illustratori italiani Moreno Chiacchiera, Igor Chimisso e Francesco Barbieri, il compositore e direttore d'orchestra Vince Tempera.

Luigi Foglietti

