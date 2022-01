Lunedì 17 Gennaio 2022, 05:03

L'esplosione vulcanica di Tonga è stato «un evento davvero eccezionale per energia sprigionata». Al punto che gli effetti non si sono avvertiti solo nel Pacifico. Ma anche a migliaia di chilometri. Pure a Perugia. A raccontarlo, dati alla mano utili per provare a capire la velocità con cui si è propagata l'onda, Michele Cavallucci dello staff di Perugia Meteo che ha diffuso un grafico con l'onda d'urto dell'esplosione vulcanica di Tonga che è stata registrata anche dal barometro della stazione metereologica del centro storico. Il picco, si legge nell'intervento diffuso via social, è stato misurato attorno alle 21,03 dalla stazione meteo, che non è certo a due passi dalle isole Tonga. La distanza con Perugia, in linea d'aria, è pari a circa 17500 chilometri. «Visto l'orario dell'esplosione le 17,26 ora locale (12 ore di differenza di fuso orario), ed avendo noi registrato lo sbalzo pressorio intorno alle 21, la differenza di 15,5 ore tra i due eventi, è il fattore tempo di divisione della distanza percorsa. Quindi prendendo una calcolatrice e facendo la divisione, la velocità è pari a 1129 chilometri orari, praticamente la velocità di crociera di un Airbus A380».