È Roberto Mencarelli, 61 anni, il perugino morto venerdì lungo la A1 tra Magliano Sabina e Fiano Romano a causa dell'incidente con la moto in cui è rimasta gravemente ferita la moglie Cristina, 54 anni.

Mencarelli e la moglie andavano a Ischia per una settimana di vacanza come avevano annunciato agli amici qualche giorno prima.

Una vita passata in Ibm, Roberto Mencarelli, viveva a San Marco con la moglie, tre figli (due maschi e una femmina) e l'anziana mamma. Era molto conosciuto in città anche per il suo impegno nel Gruppo del Masci Perugia2 (gli Scout adulti). E proprio dal profilo Facebook del Gruppo è stata data, con grande dolore, la notizia della morte: «Una grandissima tragedia ha colpito la nostra Comunità. In un incidente stradale sono stati coinvolti i nostri fratelli scout Roberto Mencarelli, che ora è nelle braccia del Signore, e sua moglie Cristina che versa in gravi condizioni in ospedale. Uniamoci in preghiera per essere vicini ai loro famigliari».

Per Roberto e la moglie il punto di riferimento è la parrocchia di Ponte d'Oddi dove si riunisce il Gruppo e dove sono frequentissimi gli incontri con gli amici. Un appassionato di montagna (le visite alla sorella che vive a Bolzano occasione per escursioni e passeggiate) e il gusto dei viaggi in moto che aveva fatto più volte con la moglie. «Una persona buona e disponibile con tutti», lo ricordano gli amici che hanno organizzato una serata di preghiera già venerdì.

La moglie Cristina, che lavora come assistente sociale al Centro Speranza di Fratta Todina, è in prognosi riservata per le fratture riportate nella caduta dalla moto ed è ricoverata al Policlinico Gemelli, a Roma.

«Forza Cristina, siamo tutti con te», ha scritto sul profilo Facebbok il sindaco di Marsciano Francesca Mele nel sottolineare le grandi capacità umane e professionale dell'assistente sociale.

Sulle cause dell'incidente, ancora poco chiare da quello che trapela fino a Perugia, indaga la polizia stradale di Fiano Romano. Il corpo di Roberto Mencarelli è a disposizione dell'autorità giudiziaria nella camera mortuaria dell'ospedale di Rieti. Nel viaggio verso la settimana di vacanze Roberto e Cristina dovevano imbarcarsi a Napoli dove li attendeva il traghetto per Ischia.

Lu.Ben.

