17 Maggio 2021

IMPIANTISTICA

Il Comune, dopo la decadenza della convenzione per la gestione degli impianti, si muove sulla questione dei campi da rugby e baseball a Pian di Massiano. L'unità operativa Impianti sportivi, con la determinazione dirigenziale 892 di questi giorni, ha accolto la richieste delle società di baseball, che si sono unite per ottenere la gestione dell'impianto. «Per la disciplina delle condizioni e degli obblighi dell'affidamento verrà sottoscritta apposita convenzione», si legge nell'atto. Diverso il percorso per i campi da rugby. Come già spiegato su queste colonne nei giorni scorsi, il Comune ha preso la strada della gestione diretta (come per il PalaBarton, PalaPellini e Santa Giuliana). «L'attività tecnico-gestionale connessa all'utilizzo del campo da rugby sarà affidata al raggruppamento temporaneo tra le imprese Servizi Associati e Decoro Urbano già affidatario delle medesime prestazioni per gli impianti a gestione diretta del Comune». Una fase transitoria verso un nuovo bando per affidare gli impianti. Per il comparto rugby, serve assicurare numerose funzionalità, dall'apertura-chiusura alla custodia delle aree interne e pertinenziali, dalla sorveglianza delle attrezzature alla manutenzione di locali e verde, fino alla controllo e gestione degli accessi, oltre che la preparazione dei campi in funzione dello svolgimento delle partite di campionato.