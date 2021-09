Domenica 5 Settembre 2021, 05:01

IL SOGNO

Se le dici che il suo volto ricorda molto Monica Bellucci, s'illuminano gli occhi di Ilenia Talarico, la ventiduenne perugina che studia a Torino ed è stata eletta Una Ragazza per il Cinema Piemonte 2021. Il concorso nazionale di bellezza prepara la finale della trentatreesima edizione, in programma giovedì prossimo al Teatro Antico di Taormina, e Ilaria punta in alto grazie alla bellezza statuaria e lo stile raffinato. Una Ragazza per il Cinema premia anche il talento nella recitazione e ha lanciato giovani di qualità come Giusy Biscemi, diventata Miss Italia e ora attrice di successo. Ilenia si è messa in gioco nel percorso di studentessa al secondo anno universitario di psicologia e ballerina professionista dopo aver cominciato ad appena quattro anni di età. Si è trasferita sotto la Mole per frequentare l'università e il Cinema District Hub perché il sogno è fare l'attrice. «Sono felicissima - confessa -, non mi aspettavo di vincere. Sto tornando a casa dai miei genitori, mia mamma si è messa a piangere dalla gioia. Adesso volerò a Taormina per la finale nazionale e farò di tutto per ottenere il massimo». La fascia del Piemonte ha consegnato la ribalta nazionale ad Alessia Debandi, vincitrice nel 2016 e ora uno dei volti più apprezzati nella fiction italiana.

Massimo Boccucci