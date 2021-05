13 Maggio 2021

IL PIANO

Ha preso forma il piano per la gestione della partenza dell'undicesima tappa del Giro. La Perugia-Montalcino si svolgerà mercoledì, con partenza alle 12,55. Per consentire lo svolgimento dell'evento, sono stati presi provvedimenti in materia di viabilità che riguardano anche la chiusura di oltre 50 scuole, dai nidi alle superiori. Il Comune spiega che, sulla base delle esigenze evidenziate dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in fatto di possibili criticità non solo nell'arco della partenza, per l'intera giornata di mercoledì saranno chiuse più di 50 scuole. «Ci scusiamo per eventuali disagi che tali misure possano arrecare ai cittadini precisa l'amministrazione - ma siamo tutti consapevoli che l'evento rappresenta una preziosa opportunità per la nostra città, anche in termini di promozione del nostro territorio». A proposito di promozione, lo striscione affisso alla fontana Maggiore è stato rimosso. Molti avevano protestato per l'aver coperto un simbolo che di certo sarà al centro delle immagini più spettacolari del via della tappa, una grande occasione di visibilità del capoluogo. Tornando ai provvedimenti, le scuole chiuse sono quelle a ridosso del percorso, dunque in centro (in particolare il Mariotti, la Fabretti, il San Paolo, la XX Giugno), quelle in zona via Angeloni, zona Cortonese, poi Ferro di Cavallo e Olmo (la lista completa dei plessi nel sito dell'amministrazione). CAPITOLO STRADE

Riguardo la viabilità, dal 18 off limits piazza IV Novembre e niente sosta (dalle 14,30) in viale Roma; il 19 fino alle 15 corso Vannucci, con divieti di sosta in piazza Matteotti, via Baglioni, viale Indipendenza, via Fiorenzo di Lorenzo, via Cacciatori delle Alpi e via XX Settembre. «È necessario che il Giro si possa svolgere in totale sicurezza per gli atleti e per i cittadini, dimostrando anche in questo l'accoglienza che caratterizza la nostra città», ha aggiunto il Comune.

MUTUO SOCCORSO

Ai tanti eventi collaterali per il Giro si aggiunge quello della Società di Mutuo Soccorso, che apre le porte della sua sede (via dei Priori 32) ai cittadini appassionati di ciclismo, nel ricordo di Giuseppe Evangelisti, artigiano decoratore, pittore, restauratore di interni nato in un borgo popolare della città, campione del ciclismo delle origini, eroe garibaldino. Queste le date: lunedì 17 dalle 10 alle 12,30; martedì 18 dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30; mercoledì 19 dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30. La Società di Mutuo soccorso custodisce la sua camicia rossa e l'attestato della Legione d'Onore. «Sarà l'occasione per chi verrà a trovarci di conoscere la sua intensa e gloriosa vicenda sportiva, politica e umana della quale custodiamo importanti testimonianze ed anche una memoria orale. Inoltre, grazie a prestiti di nostri soci, di ripercorrere attraverso raccolte di settimanali sportivi del primissimo dopoguerra le imprese dei grandi campioni del passato, Coppi, Bartali, Magni, Baldini, Nencini e di vedere foto di un arrivo di tappa del Giro a Perugia. L'ingresso sarà consentito nel rispetto delle norme anti Covid.

Riccardo Gasperini