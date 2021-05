10 Maggio 2021

IL CASO

Promette nuove manifestazioni e interviene ancora sul futuro del progetto del Nodino il coordinamento dei comitati, delle associazioni e delle imprese che si sono schierati contro la realizzazione dell'opera. In una nota diffusa nel tardo pomeriggio di ieri, viene espressa «grande sorpresa per l'arrivo di lettere da parte di Anas ai proprietari dei terreni interessati dal Nodino ove si avvisa dell'inizio di rilievi e sondaggi geofisici e geognostici». A pochi giorni dalla grande manifestazione che ha radunato in strada decine di persone, il coordinamento parla di grande sorpresa perché «la classe politica e le amministrazioni comunali di Perugia e Torgiano con i propri sindaci si sono espressi o in maniera contraria alla realizzazione dell'opera oppure chiedendo più approfondite valutazioni, peraltro in sintonia col ministero delle Infrastrutture e trasporti che aveva già provveduto a richiedere soluzioni progettuali alternative di tracciato, che attualmente Anas non ha ancora presentato». Nella nota, lo stesso coordinamento pone alcune domande, anche in merito a soluzioni meno impattanti. «Perché non si aspetta almeno di vedere l'esito del raddoppio della rampa verso Perugia?». I cittadini tornano nell'occasione a «sollecitare risposte istituzionali lungimiranti, definitive e coerenti» e annunciano che sarà avviato «a breve un programma di manifestazioni davanti al palazzo della Regione».