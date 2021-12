Mercoledì 8 Dicembre 2021, 05:01

I CONTROLLI

CITTÀ DELLA PIEVE Strade del Trasimeno, è allarme. Individuati automobilisti ubriachi al volante, senza assicurazione e con sostanze stupefacenti. Oltre mille sono stati i controlli nelle ultime settimane da parte dei carabinieri di Città della Pieve che sono quotidianamente impegnati in servizi esterni di controllo del territorio. Perlustrati comuni e frazioni. Solo nello scorso fine settimana sono stati fatti controlli su 137 veicoli elevando contravvenzioni per mancata copertura assicurativa, mancato utilizzo della cintura di sicurezza e sorpasso in condizioni di divieto con due vetture sottoposte a sequestro amministrativo. Denuncia, invece, per un guidatore sorpreso alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sequestro di cocaina a carico di un cittadino di nazionalità albanese che è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore. Nelle ultime settimane, inoltre, i militari dell'aliquota radiomobile di Città della Pieve hanno controllato 643 autovetture, ritirato 3 patenti e denunciato tre soggetti per guida in stato di ebbrezza. Altri sono stati sorpresi con cocaina, hashish e marijuana.

