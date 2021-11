Venerdì 26 Novembre 2021, 05:01

LE PROTESTE

GUBBIO Sembra un campo di battaglia il centro vaccinale di San Marco, aperto nella palestra della frazione. La situazione di degrado assoluto ha preso il sopravvento tra forti disagi, proteste e polemiche da parte di quanti si recano quotidianamente per ricevere la terza dose del vaccino anti-Covid. Il piazzale antistante la palestra è sopraffatto da buche, fango e polvere tra le auto parcheggiate nei modi più disparati in assenza di spazi delimitati. Ci sono anche dei lavori in corso e la gente è costretta a sostare in coda all'esterno della struttura, pure per un'ora e mezza, tra il freddo e le peggiori condizioni. Gli utenti manifestato apertamente il proprio dissenso, segnalando le disfunzioni e soprattutto le difficoltà per ottemperare alle procedure di vaccinazione in un luogo inadeguato. Rispetto alle precedenti somministrazioni delle dosi, la situazione è nettamente peggiorata finendo del tutto fuori controllo. Il piazzale antistante la palestra si presenta in condizioni pietose per il formarsi di pozze d'acqua che rendono complicati gli spostamenti nella zona quando ci si avvicina al centro vaccinale. Le segnalazioni hanno raggiunto l'amministrazione comunale chiamata a trovare qualche efficace soluzione per scongiurare un ulteriore peggioramento della situazione.

Massimo Boccucci