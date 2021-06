LE BUONE NOTIZIE

GUBBIO Finanziamenti e progetti per i due istituti scolastici superiori. Il polo liceale Giuseppe Mazzatinti, sotto la guida del dirigente scolastico Maria Marinangeli con gli insegnanti Luigi Girlanda, Fabio Menichini e Silvia Sagrazzini, ha portato in classe l'astronomia con l'uso di telescopio professionale computerizzato, mappe stellari, mappamondo delle costellazioni, planetario didattico, puntatore stellare laser, per poi trasmettere le conoscenze, l'amore per il cielo e lo stimolo a indagare agli alunni delle scuole primarie San Martino e Giacomo Matteotti. Il progetto sarà riproposto anche il prossimo anno con uscite notturne. Realizzato un sito internet: www.liceomazzatinti.edu.it.

Al polo tecnico Cassata-Gattapone, diretto da David Nadery, approvato il finanziamento di 99.358 euro per 19 moduli nel 2021-2022 per attività su musica, teatro, sport, giochi di squadra, scrittura creativa e storytelling, matematica, coding e robotica, competenza digitale, simulazione d'impresa, internet of things, industria 4.0, gestione aziendale digitale, laboratori di futuro sostenibile. L'istituto è stato selezionato come unico in Umbria per la quarta edizione del progetto Legalità e merito promosso dal ministero con l'università Luiss, Anac e Csm. Con la docente Valentina Borgnini, coinvolte le classi quarte dell'indirizzo Turismo, con una borsa di studio summer school alla Luiss a Roma attribuita a Federico Peruzzi della quarta T2.

Massimo Boccucci

Domenica 13 Giugno 2021, 05:01