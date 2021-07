Venerdì 30 Luglio 2021, 05:01

ECONOMIA

Per supportare ancora di più i progetti a forte ricaduta sociale promossi dalle realtà del territorio regionale, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia moltiplica le opportunità già fornite con la partecipazione alla Call Road to Social Change. È una iniziativa promossa da UniCredit in collaborazione con Aiccon, Politecnico di Milano-Tiresia/Mip, Fondazione Italiana Accenture e TechSoup che premia, a livello nazionale, quei progetti capaci di fornire soluzioni strutturali in grado di rendere più solide e coese le comunità beneficiarie, stimolando innovazione, nuove economie e buona occupazione. La Fondazione ora mette infatti in palio tre premi ulteriori per le organizzazioni partecipanti con sede nel proprio territorio di competenza che non risulteranno vincitrici della call nazionale e che abbiano autorizzato l'ulteriore valutazione dei loro progetti da parte di UniCredit e altri partner istituzionali.

«Quando siamo venuti a conoscenza di questo importante progetto ha detto la presidente della Fondazione Cristina Colaiacovo - abbiamo pensato di aggiungere ulteriori incentivi riservati alle realtà del nostro territorio che competono alla Call nazionale. Intendiamo così contribuire a rafforzare un'importantissima opportunità che vuole non solo premiare i progetti migliori ma anche valorizzare metodologie ed esperienze innovative, con l'obiettivo di aumentare la competitività del territorio attraverso economie coesive».