Sabato 25 Settembre 2021, 05:01

IL PUNTO

Nel giorno in cui i carabinieri di Perugia aprono le porte alle prime donne comandante di Compagnia titolari dell'incarico, il comandante provinciale, il colonnello Stefano Romano, fa i conti sulle emergenze legate ai reati.

Ne nasce un disegno che tiene conto della mutata situazione legata alla pandemia. Con alcuni reati che si porta dietro il pre Covid, e altri, più nuovi, che crescono in maniera importante. Tanto da far dire al colonnello Romano che il concetto di prossimità che muove l'Arma dei carabinieri nella vicinanza alla gente, si deve adeguare alle novità

«Perché-ha spiegato l'alto ufficiale dal comando di via Ruggia- il cambio delle esigenze e il nuovo concetto di prossimità, ce lo chiede la gente e noi dobbiamo essere pronti a intercettarli».

Una sfida anche nuova. Non c'è bisogno di snocciolare numeri, basta l'esperienza di oltre un anno e mezzo legato all'emergenza Covid e all'arrivo di Romano a Perugia.

«Sul fronte dell'ordine e la sicurezza pubblica- dice il colonello con franchezza- tanto è cambiato. Sono cambiati i reati e il modo di commetterli. E i dati si sono consolidati».

Se calano i furti e le rapine che «creano allarme sociale», spiega il colonnello Romano c'è una crescita dei reati in ambito informatico e nel traffico di stupefacenti». Crescita che significa una stabilizzazione in altro di quello che si è visto durante i periodo di lockdown e zone rosse.

Sul fronte del traffico e dello spaccio di droga il colonnello Romano ha spiegato come il problema non si risolve nonostante il contrasto; mentre per i reati on line c'è preoccupazione per i reati discriminatori anche se, per fortuna «l'aggressività on line non si trasferisce alla realtà». Naturalmente la violenza di genere è un aspetto che viene seguito e contrastato con grande attenzione.

IL NUOVO ASSETTO

Il colonnello Stefano Romano ha presentato ieri mattina, i cinque nuovi comandanti di Compagnia che sono entrati in servizio nei giorni scorsi. «Cinque ufficiali di assoluto spessore», ha detto il comandante provinciale, che li ha presentati al comando di via Ruggia. Sono il capitano Luca Battistella (che comanderà la Compagnia di Città della Pieve), il capitano Tamara Nicolai (che arriva a guidare Perugia), il capitano Simone Alfano (Compagnia di Norcia), il capitano Teresa Messore (Compagnia di Spoleto) e il capitano Vittorio Jervolino (Compagnia di Assisi). «Il cambio della guardia è significativo, ringrazio i colleghi che li hanno preceduti, a loro va un plauso per il lavoro svolto a favore delle comunità dei rispettivi territori», ha sottolineato Romano.

Tamara Nicolai e Teresa Messore sono le prime comandanti donna titolari di Compagnia nell'ambito del comando provinciale di Perugia.

CHI SONO

Teresa Missore dal 2013 al 2021 Ufficiale al ministero della Difesa, segnatamente destinato negli Uffici di Stato Maggiore di Persomil, ricoprendo l'incarico di Ufficiale addetto presso il V° Reparto. È sposata e mamma di due figli.

Tamara Nicolai ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viareggio, poi quello di Siracusa. L'ultimo comando è stata la Compagnia di Pontecorvo (Frosinone).

Vittorio Jervolino ha comandato per due anni il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Partinico (Palermo). A Firenze ha retto per un biennio il comando del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Oltrarno.

Simone Aflano, è stato comandante del Nucleo Operativo della Compagnia di Milano Porta Monforte dall'ottobre 2017 al settembre 2019. Trasferito a Reggio Calabria è stato Comandante/Insegnante della 4^ Compagnia Allievi, presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.

Luca Battistella, comandante di Plotone all'Accademia Militare di Modena e dal settembre 2019 Comandante Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Poggioreale.

Luca Benedetti