Sabato 16 Ottobre 2021, 05:01

Dopo quelli sul viadotto Settevalli, Anas prosegue i controlli periodici sulle infrastrutture del Raccordo Perugia-Bettolle. Lunedì temporaneamente chiuso lo svincolo San Faustino per chi viaggia in direzione Ponte San Giovanni. Come alternativa consigliata l'uscita precedente (Madonna Alta), mentre il traffico in ingresso a San Faustino entrerà in direzione Bettolle/Firenze e invertire la marcia allo svincolo di Madonna Alta. Per contenere i disagi, la chiusura sarà attiva dalle 9,30 alle 17,30.

Mercoledì sarà interessato il viadotto Volumni, tra l'innesto E45 e lo svincolo di Piscille. Per consentire le attività di controllo da parte dei tecnici Anas sarà temporaneamente chiusa la corsia di marcia in direzione Bettolle/Firenze con transito sempre consentito sulla corsia di sorpasso, sempre nella fascia oraria compresa tra le 9,30 e le 17,30. I controlli rientrano nell'attività di ispezioni trimestrali da parte del personale di esercizio, cui si aggiunge un'ispezione tecnica annuale più approfondita, oltre alla normale sorveglianza quotidiana garantita dal personale su strada. L'esito dei vari continui controlli permette poi di definire il programma di manutenzione.