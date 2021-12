Domenica 19 Dicembre 2021, 05:02

Comune, Coldiretti e Caritas fanno rete per dare forma al progetto Il cibo è solidale, presentato ieri al Mercato contadino di Campagna amica a Madonna Alta. «Con Caritas e Coldiretti abbiamo instaurato un rapporto importante ha detto l'assessore comunale Edi Cicchi (Sociale). Attraverso la Caritas viene distribuito il Fondo di Solidarietà alimentare del decreto Ristori bis, utilizzando al contempo gli esercizi di vicinato come quello della Coldiretti in un rapporto di economia circolare per portare sulla tavola delle persone in difficoltà cibi di qualità e del territorio». Cicchi ha spiegato che «con il decreto Ristori Bis, anziché erogare buoni spesa direttamente agli utenti, abbiamo erogato 300mila euro a Caritas perché potesse distribuire alle persone indicate dai servizi sociali generi alimentari e di prima necessità». Questa modalità consente una presa in carico congiunta «e di definire un progetto complessivo sul nucleo familiare che vede entrambe le istituzioni coinvolte». Il Mercato Contadino di è stato coinvolto perché «nell'accordo con Caritas abbiamo chiesto di individuare come fornitori piccoli esercizi commerciali che avevano più sofferto degli effetti della pandemia». Alla presentazione c'erano anche il vescovo ausiliare monsignor Marco Salvi e Mario Rossi, direttore regionale Coldiretti.