Sabato 6 Novembre 2021, 05:01

Nel primo fine settimana di novembre il meteo nuvoloso e le temperature basse non scoraggeranno chi ha in programma di trascorrere momenti di svago e divertimento in giro per la regione.

Gli amanti del buon bere si tufferanno nel primo dei due weekend di Cantine Aperte a San Martino, iniziativa del Movimento Turismo del Vino Umbria che coinvolgerà oltre 20 cantine tra degustazioni guidate, pranzi e cene col vignaiolo, momenti di approfondimento dedicati a grandi e piccoli. Da segnalare oggi pomeriggio alla Cantina Baldassarri di Collazzone visite guidate e degustazioni in abbinamento a bruschette con l'olio nuovo, castagne e arrosticini (dalle 15.30 alle 19.00) mentre da Lungarotti a Torgiano Pranzo delle Primizie d'autunno, degustazione guidata di formaggi e miele (alle 11.40) e per tutta la giornata mercato autunnale con prodotti tipici; domani alla Cantina Chiorri di Sant'Enea pic-nic all'insegna di vino, musica e solidarietà, in collaborazione con Tarantarci Perugia e Airc (a partire dalle 13).

Non è solo tempo di vino nuovo ma anche di olio, con la XXIV edizione di Frantoi Aperti che proporrà per tutto il mese una fitta serie di eventi. Da oggi scatterà ad esempio Olio a fumetti, esibizioni di live drawing nei frantoi: protagonista del primo appuntamento, in programma nel pomeriggio presso il Frantoio Cum Gratia di Marsciano, sarà l'artista Sudario Brando. L'evento sarà accompagnato da un aperitivo a base di olio EVO con dj-set, dalle 17.00. Lunedì un'anteprima della manifestazione Olivagando, in programma il prossimo weekend, all'azienda agricola Pucciarella di Magione con un percorso organolettico dedicato agli oli del Trasimeno a cura di Assoprol (dalle 17.00).

LETTERATURA

Tutti i sabato di novembre Letture dantesche al complesso museale San Francesco di Trevi con lo storico dell'arte Carlo Roberto Petrini (alle 16.30). Un modo originale per raccontare l'Inferno di Dante in quattro puntate, come se fosse una serie televisiva. Sempre oggi alle 16.00 appuntamento con la Rassegna Autunno in parole e musica all'Auditorium Sant'Angelo di Bastia Umbra, dove Giuseppina Grilli sarà protagonista dell'incontro Giuseppe Ungaretti e la poetica della parola.

TEATRO

Oggi e domani al Teatro Brecht di San Sisto in programma lo spettacolo Il bambino e la formica, all'interno della Stagione per ragazzi Uno spettacolo di famiglia!. L'originale favola per bambini è firmata dal regista perugino Massimiliano Burini, in scena Giulia Zeetti e Andrea Volpi, musiche originali di Gianfranco De Franco.

CINEMA

Divinazioni, opera seconda del siciliano Leandro Picarella (inizio alle 21.30). Oltre al regista saranno ospiti in sala anche i Fratelli Mancuso, che insieme a Ulisse Mazzagatti hanno curato le musiche del film. L'incontro sarà moderato dal critico Simone Rossi.

MUSICA

Tornano in consolle i dj's più amati di roots e rocksteady, protagonisti stasera al Rework Club a partire dalle 18.30: i locali Rude Toto, Dj Hen Ry, Manhali Sound e Livin Faya animeranno la festa prima e dopo il live showcase di VirtuS, con apertura affidata a Ugolatalp. Gli amanti del garage rock non perderanno invece l'appuntamento con i perugini Balefullies a La Darsena di Castiglione del Lago (inizio alle 23.00).

Michele Bellucci