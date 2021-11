Martedì 16 Novembre 2021, 05:03

SICUREZZA

BASTIA UMBRA Allarme furti a Bastia. L'ultima abitazione è stata svaligiata ieri in via Mantovani accanto al cimitero. I ladri hanno portato via dei gioielli, il bancomat e pure un televisore Samsung da poco acquistato dal proprietario. La casa è stata rivoltata come un calzino. La proprietaria quando è rientrata ha trovato sopra al letto della camera le scatole e le borse su cui avevano frugato in cerca di denaro e preziosi. Ha poi notato che le lamelle orientabili della persiana erano state divelte in prossimità della maniglia. Segno evidente che da lì erano entrati.

Poco prima un altro furto è stato messo a segno in una casa situata in via don Giovanni Minzoni a Bastiola. I ladri hanno portato via la cassaforte contenente denaro e preziosi. All'interno c'era anche una copia delle chiavi della macchina (Audi) del proprietario di casa. I malviventi hanno infilato il bottino nello zaino grigio scuro del figlio e sono fuggiti. All'uomo non è restato altro da fare che denunciare il furto alla polizia. I ladri, tra le 18 e le 20 sono saliti attraverso il balcone e sono entrati dopo aver praticato un foro alla porta-finestra. In via San Bartolo invece un ladro è stato messo in fuga dal vicino. Erano le 19 quando lo ha sorpreso nel giardino dell'abitazione accanto alla sua. Il balordo appena lo ha visto è scappato.

Nei giorni scorsi, tra le 17.30 e le 19 i ladri sono entrati in azione anche nel quartiere di borgo primo maggio. Hanno alzato la serranda, l'hanno fissata con delle mollette, quindi sono entrati dalla finestra dopo aver fatto un foro vicino alla maniglia. Da una recente analisi è emerso che nel corso degli ultimi anni i furti di piccole dimensioni all'interno delle abitazioni avvengono principalmente dalle 18 alle 22 oppure dall'1 alle 3. A notte fonda viene effettuato il 6% in più di effrazioni rispetto alla media, ma non sono pochi nemmeno i furti che avvengono nel momento in cui si è soliti rientrare in casa dal lavoro oppure durante l'orario di cena.

Massimiliano Camilletti

