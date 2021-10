Sabato 23 Ottobre 2021, 05:01

SEZZE

Passaggio di consegne, ieri mattina tra il commissario straordinario Raffaele Bonanno e il nuovo sindaco Lidano Lucidi: un momento istituzionale e di confronto per la nascita della nuova amministrazione. «Abbiamo avuto occasione di parlare ha raccontato il neo primo cittadino di alcuni temi amministrativi importanti, dai tributi al cimitero, dalla Spl Sezze spa al bilancio municipale. Un incontro proficuo da cui partire per la rinascita del nostro paese. Sezze ha bisogno di una pacificazione e di un impegno politico importante per sostenere progetti di rilancio». Le immagini del sindaco con indosso la fascia tricolore hanno subito fatto il giro del web, incassando una montagna di like. Identità setina, il movimento politico di Lucidi, diventato con la recente tornata elettorale il primo partito a Sezze, ha scelto di pubblicare la foto del commissario con il sindaco e sua moglie Paola perché «supporto straordinario» per il successo elettorale. «Dietro ogni grande uomo c'è una grande donna. Le donne del nostro paese sono il centro della nostra comunità», ha scritto Identità setina rivolgendo al sindaco i migliori auguri per un buon governo.

LE PRIORITÀ

Nell'agenda del neo primo cittadino Lucidi c'è un appuntamento importante già fissato per lunedì mattina. La settimana inizierà con un primo incontro con i lavoratori della Spl. Come già anticipato nei giorni scorsi, infatti, la municipalizzata è tra le priorità che il sindaco intende affrontare. Ha parlato della necessità di rinnovamento, «qualcosa ha aggiunto ieri cambierà sicuramente per rendere l'azienda moderna e innovativa». «Il primo passo di questo processo ha detto il sindaco Lucidi - è quello della ricognizione dei contratti in essere per la gestione dei servizi comunali che la Spl eroga per il Comune. Ma prima, appunto, incontrerò i dipendenti». In questo fine settimana, il sindaco Lucidi non avrà impegni istituzionali ma continuerà a stare tra la gente, come ha fatto durante la campagna elettorale «per ascoltare ancora una volta le istanze della comunità e fare sintesi». Nel pomeriggio di oggi Lucidi si riunirà con la sua maggioranza. All'ordine del giorno un confronto sugli incarichi di giunta, prerogativa del sindaco che intende condividere con l'intero gruppo. Lo schema è pronto, ma serve il via libera della squadra.

