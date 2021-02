L'OPPORTUNITÀ

Lavorare per un anno nel patrimonio storico, artistico e culturale per interventi volti all'educazione e alla promozione di quest'ultimo nonché all'area paesaggistica, ambientale e del turismo sostenibile; nello sport, nella protezione civile; nel patrimonio ambientale e nella riqualificazione urbana; nell'agricoltura in zona di montagna, nell'agricoltura sociale e biodiversità. E' l'occasione offerta dal Servizio civile universale per il quale nella provincia di Latina ci sono a disposizione complessivamente 405 posti collocati nei diversi Comuni che hanno predisposto progetti. Il bando è indirizzato ai ragazzi di età compresa tra i 18 e 28 anni che desiderano dedicarsi per un anno al servizio della comunità con 5 ore di attività al giorno per 5 giorni la settimana (complessivamente 25 ore settimanali), con un rimborso di 440 euro al mese. Si tratta di una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che rappresentano un'indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese. Per quanto riguarda la provincia di Latina sono 12 i Comuni che hanno scelto di investire sulle politiche giovanili ed hanno presentato richiesta con progetti già approvati e finanziati all'interno dei quali inserire i ragazzi. Si tratta di Sermoneta (41 posti), Sabaudia (41 posti), Pontinia (12 posti), Ponza (16 posti), Ventotene (24 posti), Santi Cosma e Damiano (22 posti), Sezze (38 posti), Maenza (32), Bassiano (48), Norma (36), Priverno (79) e Prossedi (16). La legge prevede che vengano determinati i cosiddetti crediti formativi per coloro che prestano il Servizio civile, che possono essere poi riconosciuti nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale. Il periodo di servizio è inoltre riconosciuto ai fini del trattamento previdenziale riscattabile, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato e sono previste l'assistenza sanitaria gratuita e il riconoscimento di un punteggio nei concorsi pubblici. Sono ancora molti i posti disponibili sul territorio pontino e il termine per la presentazione della domanda scade il 15 febbraio alle ore 14. La propria candidatura va inoltrata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) raggiungibile all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/. L'accesso alla predetta piattaforma deve avvenire esclusivamente con Spid, il sistema pubblico di identità digitale. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Nomina srl che ha curato la progettazione per conto delle amministrazioni comunali telefonando ai numeri 080.2146189; 393.6669393 e 3386197456 dalle 14 alle 17.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA