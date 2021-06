2 Giugno 2021

LA NOVITÀ

«È stato emozionante ricevere la prima fiala di vaccino J&J contro il Covid, siamo attori del nostro tempo e ci rende orgogliosi continuare a essere in prima linea». Lo dice la farmacista Ginevra Giannantonio di Latina che inizierà le somministrazioni del vaccino giovedì. In realtà sono diverse le farmacie della provincia che hanno aderito, qualcuna ha iniziato già ieri, gli altri lo faranno tra domani e lunedì. Tra chi ha iniziato ieri c'è Emanuela Giovinazzi della farmacia di Terracina: «Devo dire che eravamo molto emozionati - racconta - ed è andata molto bene. Siamo partiti con 5 dosi (che si ottengono da una fiala), perché è necessario prenderci tutto il tempo per non lasciare mai solo il paziente, anche durante i 15 minuti di monitoraggio dopo l'inoculazione. Probabilmente questa differenza rispetto ai grandi hub vaccinali fa la differenza. Ecco anche perché in moltissimi hanno deciso di farlo in farmacia». Della stessa opinione anche Ginevra Giannantonio: «Abbiamo visto con le prenotazioni che le persone sono felici di vaccinarsi in farmacia, perché è vicino a casa, perché si fidano di te e molti hanno aspettato appositamente. Per la nostra categoria è motivo di orgoglio». La farmacista consiglia poi «di presentarsi con la scheda anamnestica e il consenso informato già compilato. Questo, sia per agevolare il nostro lavoro sia perché ci è più chiaro il quadro clinico del paziente se la scheda viene fatta con calma a casa». Comunque niente paura perché i farmacisti si prendono il tempo tra un paziente e l'altro per fare tutto in sicurezza. «È importante - spiega Emanuela Giovinazzi - fare tutte le domande in modo che chi accede alla vaccinazione sia al sicuro. Questo è molto importante sia per loro che per noi». Tra le prime farmacie a iniziare ieri anche quella di Borgo Vodice: «È andata molto bene, le persone sono soddisfatte e anche noi - spiega Dario Borsó - nella prima giornata abbiamo inoculato 5 dosi, anche per capire come organizzare il tutto, nei prossimi giorni aumenteremo. Devo dire che la risposta è stata molto positiva perché le persone si fidano di noi, ci conoscono già e quindi sono più tranquilli. A questo si aggiunge il fatto che J&J è monodose, anche questo certamente contribuisce». Primo giorno partito bene dunque e gli altri sono pronti a farlo presto: «Abbiamo ricevuto le dosi e siamo contenti di poter iniziare», dice la dottoressa Amelia Fontana, così come Mattia Travagliati: «Siamo pronti e domani inizieremo a vaccinare». Le prenotazioni seguono sempre il criterio delle fasce di età e la speranza è che il numero di dosi possa aumentare nelle prossime settimane visto che al momento ogni farmacia aderente ha a disposizione 25 dosi a settimana. C'è da sottolineare comunque che, come ha ricordato l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, «la Regione Lazio è tra le prime regioni in Italia a dotarsi di un'arma fondamentale per dare maggiore impulso alla campagna di vaccinazione».

Francesca Balestrieri

