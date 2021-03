Partite le vaccinazioni per gli over 80 anche sull'isola di Ponza, grazie alla collaborazione del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Civitavecchia. Gli elicotteri della Sezione Aerea di Pratica di Mare hanno effettuato il primo trasporto speciale delle dosi di vaccino anti Covid-19 destinato agli abitanti delle isole pontine, fondamentale per poter avviare le somministrazioni programmate dal Ministero della Salute nell'ambito della lotta alla pandemia in corso. Domenica pomeriggio un equipaggio è decollato dalla base di Pratica di Mare con il prezioso materiale, le fiale di vaccino appunto, che erano state consegnate loro, poco prima, da una pattuglia dei finanzieri di Latina, in modo da rispettare le 6 ore massime che possono passare dal momento del confezionamento del prodotto sanitario fino alla sua consegna finale. L'attività si è svolta in stretta collaborazione tra la Guardia di Finanza e l'Asl di Latina, sotto il coordinamento della Prefettura. Ieri sono stati vaccinati i primi 90 anziani, a quali seguirà lo stesso numero per la giornata di oggi. «I miei cittadini hanno atteso il loro turno, con pazienza, seduti e distanziati dichiara il sindaco Franco Ferraiuolo A seguire nei prossimi giorni saranno vaccinati a mano a mano le forze dell'ordine, i volontari della protezione civile, i pazienti con patologie particolari e gli insegnati. Abbiamo chiesto all'Asl di Latina di proseguire le vaccinazioni possibilmente in un'unica soluzione, in questo modo saremmo immunizzati in vista della prossima stagione estiva e potremo accogliere i turisti in condizioni di totale sicurezza». Ma ad impensierire è anche il cluster scatenatosi sull'isola lunata: «Stiamo costantemente monitorando la situazione e abbiamo chiuso le scuole fino al 6 marzo. Contiamo di uscirne quanto prima», tiene a rimarcare il sindaco Ferriuolo. Giovedì, infine, sarà la volta di Ventotene.

Giuseppe Mallozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA