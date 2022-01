Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

I FONDI

Pioggia di contributi, con lo strumento della NextGeneration Eu, in provincia di Latina: concessi 45.290.900 euro, di fondi europei, per 35 progetti di rigenerazione urbana con l'obiettivo di ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. A beneficare di queste importanti risorse, che in quanto confluenti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dovranno essere spese entro il 2026, sono stati come da decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze e del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile nove municipalità pontine su 33.

LA MAPPA

La cifra più alta, pari a 10.360.000 euro, se l'è aggiudicata il Comune di Aprilia con 12 progettualità. Quattro gli ambiti di intervento in altrettante zone della città. Per quanto riguarda il centro di Aprilia, sono stati destinati 2,5 milioni di euro per la ristrutturazione edilizia dell'ex Cral di via delle Margherite e dell'area verde esterna; i lavori di rifunzionalizzazione della sede municipale di piazza Roma, dove al piano terra sarà realizzata una mostra permanente. Prevista anche la riqualificazione delle aree verdi di via dei Mille e di via Selciatella, 900 mila euro saranno destinati al settore nord est di Aprilia con il miglioramento della qualità ambientale. Per Campoverde si prevede la realizzazione del nuovo polo fieristico. Infine, l'ultimo intervento da 960 mila euro riguarda il quartiere Toscanini. Con 8.824.604,5 euro, il Comune di Latina si è visto finanziare cinque progetti, con oltre la metà dell'importo da spendere per il parco cittadino Falcone-Borsellino. Il Comune di Minturno ha puntato tutto su un'unica progettazione, il recupero dello spazio esterno all'ex fabbricato Sieci, ottenendo un contributo di 5.970.000 euro. Sei i progetti del Comune di Terracina finanziati, per un totale di 5 milioni di euro. Stessa cifra è stata accordata ai Comuni di Formia, Gaeta e Fondi per singoli interventi. Il Comune di Sabaudia ha invece ottenuto 4.932.900 milioni per tre interventi per la riqualificazione dell'area ex Spes e 4.028.000 euro sono andati al Comune di Sezze per cinque distinti progetti. Si tratta in quest'ultimo caso di interventi per la scuola Valerio Flacco (1.727.000 euro), per la scuola di via Piagge Marine (un milione di euro), per il monastero delle Clarisse (900mila euro), per il museo archeologico (266mila euro) e per il parco della Rimembranza (45mila euro).

SEZZE

«Oltre 4milioni di euro di finanziamenti è stata una notizia che ci ha davvero fatto piacere ricevere ha commentato il sindaco di Sezze Lidano Lucidi - Grazie a questi importanti fondi ricevuti potremo finalmente sistemare alcune annose criticità che interessano le nostre opere pubbliche. Siamo particolarmente contenti di riuscire a mettere in sicurezza le scuole, soprattutto la Valerio Flacco di Sezze Scalo, il cui stato da troppi anni era non più tollerabile. Importanti anche i fondi a disposizione per il parco della Rimembranza e per l'Istituto scolastico di via Piagge Marine, che verranno utilizzati per una importante riqualificazione. In ambito culturale non possiamo che ritenerci soddisfatti della possibilità di occuparci del museo archeologico e, soprattutto, del complesso del Monastero delle Clarisse. Sono soldi che aiuteranno la città a ripartire».

FONDI

Tra i progetti pontini a maggior spinta storico-culturale spunta anche quello del Comune di Fondi per la riqualificazione del castrum, attraverso la sistemazione dei vicoli e delle strade veicolari interne al centro storico, mantenendone il profilo altimetrico esistente, e il miglioramento delle opere di urbanizzazione e di illuminazione per una più funzionale fruizione dell'area, l'aggregazione sociale e più in generale il miglioramento della qualità della vita.

Tra gli obiettivi del programma che l'amministrazione intende realizzare con il contributo di 5 milioni di euro appena concesso c'è la valorizzazione degli edifici, di proprietà comunale, del quartiere Ebraico (Giudea) da diversi anni in abbandono per mancanza di fondi necessari a riqualificare e restaurare l'intero complesso.

Rita Cammarone

