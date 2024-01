Venerdì 12 Gennaio 2024, 11:12

Per la formazione di Daniele Di Donato è giunta l'ora di invertire la tendenza negativa. Dopo cinque partite senza successi, diventa fondamentale tornare a far punti. La trasferta di Potenza non è delle più agevoli ma in questo momento ogni partita nasconde delle insidie. Ci saranno inevitabilmente dei cambiamenti rispetto alla brutta prestazione di sabato scorso. La prima novità riguarda la porta, al posto dell'infortunato Cardinali ci sarà spazio per il giovane Bertini, in difesa potrebbe tornare utile l'esperienza di De Santis, mentre a centrocampo il recupero di Cittadino diventa di primaria importanza. In avanti tornerà Mastroianni, impiegato solo negli ultimi minuti nella sfida con gli irpini. Ma al di là degli uomini e del sistema di gioco, l'atteggiamento mentale sarà determinante.

Ma se la prima squadra sta attraversando un momento delicato, il settore giovanile può sorridere visto quanto accaduto nelle ultimissime ore. Mercoledì, infatti, l'estremo difensore dell'Under 17 del Latina Calcio 1932, Nicolò Pannozzo, ha firmato per l'As Roma e si è già aggregato alla formazione Under 16 con la quale disputerà la seconda parte del campionato. Una trattativa conclusa in pochissimo tempo grazie al lavoro di tutto il club, con a capo il responsabile del vivaio Mauro Fattori. Il portiere, classe 2008, era al suo secondo anno con la maglia nerazzurra. Dopo aver disputato la stagione scorsa con l'Under 15, quest'anno ha fatto parte, fino a Natale, dell'U17 Nazionale allenata da Antonio Verardi, giocando sotto età. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e la società giallorossa ha visto in lui le qualità necessarie per entrare a far parte della rosa di un settore giovanile di serie A.

Il calcio è una storia di famiglia. Il papà Luca ha vestito la maglia del Latina ai tempi della D e dell'Eccellenza, oltre ad aver militato tra i professionisti con Fondi, Siracusa, Potenza e Paganese. Lo zio, Fabio Ulgiati, è stato una delle colonne della Samagor. I primi calci ad un pallone Nicolò li ha tirati a 4 anni e ben presto ha capito quale sarebbe stato il suo ruolo. Tre stagioni dopo, infatti, decise di posizionarsi tra i pali, mostrando segni di crescita quotidiani, sotto gli occhi del suo primo allenatore Fabio Sorrentino. Latina Calcio, poi SS.Pietro e Paolo, Frosinone, Borgo Carso e Cynthialbalonga, tante le esperienze maturate dal baby portiere che poi nel 2022/2023 ha indossato di nuovo la maglia dei nerazzurri. E ora, ecco l'inizio di un'avventura quasi inaspettata, ma meritatissima. Grande fisicità (è alto 187cm), ottima tecnica e coraggio sono le qualità che contraddistinguono Nicolò Pannozzo, pronto ora a dimostrare il suo valore nella capitale.

Prima della firma a Trigoria, ha avuto modo di allenarsi per qualche giorno alla fine del 2023 con il preparatore dei portieri giallorosso. Dopodiché, dal 3 al 5 gennaio, i primi allenamenti con la nuova squadra guidata da Marco Ciaralli. Grande emozione, ma anche la consapevolezza che questo trasferimento è solo l'inizio di un percorso da vivere con la dedizione e l'umiltà che hanno sempre caratterizzato l'estremo difensore di Latina.

A proposito di settore giovanile, nel fine settimana tornano in campo la Primavera e le due Under. L'undici di Spiridigliozzi farà visita domani al Catanzaro, mentre le altre due squadre affronteranno i pari età dell'Ancona. I marchigiani, nel campionato Under 17, occupano la prima posizione, con i nerazzurri che inseguono, al terzo posto, con 7 punti di ritardo.