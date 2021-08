Lunedì 9 Agosto 2021, 05:01

BEACH SOCCER

Il Pisa si conferma la bestia nera per il Terracina. Dopo averla eliminata a Mugnano di Napoli nella semifinale di Coppa Italia, a distanza di una settimana i toscani infliggono il secondo dispiacere consecutivo ai biancocelesti di Angelo D'Amico, che cedono 3-5 nella finale scudetto di beach soccer.

Ieri pomeriggio sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro il match si è indirizzato già nel primo periodo con il break di 4-1 inflitto dai nerazzurri toscani grazie alle reti di Datinha, Marinai, Ortolini e Camillo Augusto, mentre i tigrotti sono andati a segno con Giordani. Nel secondo periodo i pontini hanno ridotto le distanze con il brasiliano Duarte. Il titolo si è deciso tutto nell'ultimo e determinante tempo con il botta e risposta tra i carioca Bruno Xavier e Maciel, che però non ha spostato gli equilibri in campo. Alla fine il Pisa, pur di fronte ad un avversario determinato e mai domo, ha portato a casa il suo primo sospiratissimo scudetto.

Per il Terracina, purtroppo, tanta amarezza e delusione dopo le applaudite imprese nei quarti e nella semifinale contro Viareggio e Sambenedettese e la chance mancata di mettersi sulla maglia la coccarda tricolore dopo le splendide vittorie nelle edizioni 2011, 2012 e 2015. «

Ci abbiamo provato fino alla fine - commenta il tecnico Angelo D'Amico Purtroppo si è pagata la stanchezza accumulata nelle due partite. Complimenti, comunque, al Pisa, che si è confermato un avversario di ottimo livello». Sulla stessa lunghezza d'onda anche il capitano dei tjgrotti, Alessio Frainetti: «Siamo stati in partita fino all'ultimo, sfiorando in diverse occasioni la possibilità di riaprire la contesa. Non eravamo tra i favoriti, ma siamo perfettamente consapevoli che abbiamo dato tutto». Nelle finali U20 il Terracina di Simone Feudi ha conquistato il terzo posto superando dopo i tiri di rigore il Lamezia. Un piazzamento non trascurabile per i giovanissimi pontini.

Andrea Gionti

