Lunedì 14 Marzo 2022, 11:16

Un altro terribile schianto si è verificato sulla Migliara 45, nella serata di sabato, nel territorio di Sezze. Due automobili si sono scontrate violentemente: una persona è morta e altre due sono rimaste ferite, tra cui una donna incinta. Entrambi si trovano ricoverati al Santa Maria Goretti di Latina. L'impatto è avvenuto al chilometro 75+100, all'altezza dell'Appia, tra una Fiat Cinquecento e una Volkswagen Golf: sulla prima viaggiava una coppia di giovani proveniente da Terracina, ventisette anni lui e ventuno lei, in attesa di sette settimane. Sulla Golf viaggiava invece Manuel Fasolilli, trent'anni di Ceriara di Sezze, che invece purtroppo è morto sul colpo.

Sul luogo dell'incidente, che si è verificato intorno alla mezzanotte, è intervenuta la polizia stradale di Latina con una pattuglia proveniente dal distaccamento di Aprilia. L'impatto è avvenuto in maniera latero-frontale: la vittima, secondo una prima ricostruzione della dinamica da parte della polizia, per cause da accertare avrebbe invaso l'altra corsia prendendo in pieno l'altra auto. Sono in corso gli accertamenti per alcol e droga sull'altro conducente dell'auto, per i quali si attendono gli esiti nelle prossime ore, mentre il corpo del trentenne è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sulla Migliara 45 sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Latina, che insieme al personale del 118 hanno soccorso la coppia. La donna è stata portata in sala operatoria dove è stata sottoposta ad un delicato intervento eseguito dai chirurghi Sermoneta e Valleriani.

Mamma e bambino per fortuna sarebbero fuori pericolo. Il ragazzo è stato subito dopo posto in isolamento: il ventiseienne è infatti risultato positivo al covid.



La comunità di Sezze è in lutto e la provincia di Latina è stata nuovamente sconvolta a distanza di pochi giorni dalla perdita di un altro giovane. «Un'altra giovane vita spezzata, un'altra famiglia distrutta, non è possibile» ha scritto una cittadina sui social commentando la notizia. Troppi gli incidenti che in questo 2022 stanno uccidendo tanti giovani. E poi i commenti struggenti degli amici: «Mancherai a tutti Manuel, un ragazzo solare e pieno di vita. Portavi allegria ovunque, Un braccio al fratello Davide e a tutta la famiglia» ha commentato Rosanna; mentre Emanuel: «Se ne va una grande persona, sincera, uno come pochi altri. Buon viaggio amico mio».



