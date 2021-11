Sabato 13 Novembre 2021, 05:04

SANITA'

E' una storia assurda e qualcuno dovrà spiegare. «Da alcuni mesi la radioterapia di Latina versa in condizioni critiche. Le liste d'attesa prevedono mesi prima dell'accesso dei pazienti alle cure. Inutile ricordare quanto tale servizio sia delicato ed importante. E' urgente un intervento deciso». E' un appello accorato quello di Mauro Visari prima ancora che una denuncia di malasanità. «La radioterapia è un tipo di cura che deve essere somministrata entro tempi stabiliti e precisi, non stiamo parlando di un esame diagnostico, magari di controllo, che uno puo' decidere di fare prima o dopo. Inoltre, si tratta di cure quotidiane, solitamente di 1 mese circa, che diventa difficile fare lontano dalla propria città». Già, perché è proprio questo quello che sta accadendo. «Nonostante tutto in questi giorni l'esodo dei pazienti di Latina verso centri romani è massiccio. In realtà sono gli stessi operatori a suggerirlo, consapevoli del fatto che la struttura di Latina fa registrare tempi d'attesa di mesi, incompatibili con i protocolli di cura» dichiara Visari. «I motivi che stanno generando questo caos sono diversi - spiega l'esponente dem - Innanzitutto, mancherebbero i fisici, figure indispensabili all'effettuazione delle sedute di radioterapia, poi, ci sarebbe stato un guasto al macchinario che avrebbe fermato le sedute per oltre 1 mese. Insomma, tra disorganizzazione e sfiga la situazione è diventata di emergenza. Da un lato, lo sconforto del personale, che sente sulle proprie spalle l'impotenza, ma dall'altro la disperazione di pazienti oncologici, spesso in condizioni serie, costretti a fare 70 km per cure quotidiane che durano una manciata di minuti. Dobbiamo intervenire subito. Per questo chiedo al sindaco e al nuovo assessore alla sanità un intervento urgente».

V.B.

