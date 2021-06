1 Giugno 2021

L'INCHIESTA

Accertate lesività encefaliche e della teca cranica sul corpo di Enrico Tamburrino, l'84enne di Latina deceduto al Goretti nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, a due settimane di distanza dalla brutale aggressione subita mentre si trovava ricoverato nella Rsa Pontina. E' quanto emerge a margine dell'autopsia eseguita ieri mattina dalla dottoressa Maria Cristina Setacci, incaricata dalla Procura per stabilire le cause del decesso dell'anziano. La professionista avrà novanta giorni di tempo per valutare se la morte sia riconducibile in via esclusiva alle lesioni riscontrate sul corpo dell'84enne, che presentava anche diversi ematomi alle spalle e al volto insieme ai segni di patologie pregresse compatibili con la sua età. Tamburrino, giudice onorario in pensione, era stato vittima di un pestaggio in piena notte da parte di un ospite, della stessa struttura, con problemi psichiatrici. Un'azione così fulminea che il personale della Rsa non sarebbe riuscito ad impedirla. L'84enne aveva riportato ferite gravissime e per questo era stato ricoverato in ospedale dove è poi deceduto. La famiglia Tamburrino, al fine di conoscere la verità su cosa sia effettivamente successo all'interno della struttura ha nominato un legale di fiducia, l'avvocato Manrico Pensa, e due medici legali che ieri hanno assistito all'esame autoptico. La disposizione dell'esame autoptico e il relativo conferimento di incarico sono stati notificati anche all'aggressore, unico indagato al momento per la morte dell'84enne. I funerali del giudice Tamburrino, molto apprezzato e stimato nel capoluogo pontino, avranno luogo a Latina giovedì 3 giugno prossimo, alle 15, presso la cattedrale San Marco.

Rita Cammarone

