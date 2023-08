Giovedì 10 Agosto 2023, 10:35 - Ultimo aggiornamento: 10:42

Calda mattina di agosto, ingresso laterale del Parco Falcone e Borsellino, un bimbo cammina veloce accanto alla mamma, ha i pantaloni corti e la faccia furba di Sonic sulla maglietta, poco sopra la sua faccina stizzita. «Non voglio mai più venire in questo posto brutto». Avrà cinque, forse sei anni e l'espressione di chi ha subito una delusione, la sintetizza così: «Non c'è neanche un gioco, e neanche un bambino». Sono le 11, nel parco l'erba tagliata ai primi di giugno sta ricrescendo, su una panchina un signore si è steso alla ricerca di un po' d'ombra, la mamma e il bambino sono ormai lontani, nel polmone verde nel cuore della città restano il silenzio e il senso di abbandono.

La pista di pattinaggio è l'ombra di se stessa, le panchine di legno sono seccate dal sole, i cestini rotti, ma il verde, quello degli alberi, è bello come sempre. C'è un progetto che aspetta di vedere la luce e soprattutto ci sono i fondi per realizzarlo e dare nuova vita ai giardinetti, così li chiama da sempre la gente di Latina. Cinque milioni e mezzo di euro che arrivano dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza , per riqualificare quell'area di cinque ettari nata poco dopo la fondazione della città, nel 1945 quando l'architetto Oriolo Frezzotti disegna il parco pubblico, un impianto simmetrico posizionato sull'asse che da piazza del Popolo raggiunge Borgo San Michele. Fondi che il Comune ha rischiato di perdere, non più di un mese e mezzo fa il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale (nella foto sotto) diceva preoccupato: «Abbiamo fatto il punto sui progetti, e abbiamo un problema serio con quello più importante, Parco Falcone e Borsellino, i tempi sono strettissimi, ce la metteremo tutta sarà difficile. La situazione è questa: il Comune deve affidare i lavori entro il 31 luglio, ma i progettisti hanno ricevuto l'incarico solo tre settimane fa». L'amministrazione Celentano chiede ai progettisti di correre, loro lo fanno e interviene anche una proroga: la date del 31 luglio viene posticipata al 30 settembre, il progetto è salvo .

«Ce l'avremmo fatta anche per fine luglio - dice ora il vicesindaco - stavamo davvero correndo, ma questa proroga ci consente di arrivare all'affidamento dei lavori - ai primi di settembre - con maggiore calma, studiando con attenzione tutti i passaggi che ci porteranno all'apertura dei cantieri. Perdere cinque milioni e mezzo, quando lottiamo per mille euro da destinare alla manutenzione delle strade, alle scuole, ai servizi sociali, sarebbe stata davvero una sconfitta, io non ci dormivo la notte...».

I DETTAGLI

Il progetto disegna un volto assolutamente nuovo dei giardini ma nel rispetto della loro storia. Quindi non verrà intaccato il disegno originale, che del resto è perfettamente integrato nella conformazione architettonica e urbanistica di Latina, ma gli spazi saranno riorganizzati e rinnovati migliorandoli dal punto di vista tecnologico e strutturale e anche alle attuali esigenze dei cittadini.

Per la prima volta ci sarà un bar-punto di ristoro, e poi per i bambini due aree di gioco, quella dedicata alla "Scienza" e quella al "Divertimento", tra le due una rinnovata pista di pattinaggio, che sarà demolita e ricostruita. In un quadrante troverà posto un'area relax e nell'altro l'area fitness. I progettisti della Di Girolamo Engineering srl di Latina, sottolineano che si tratta di un intervento «condotto attraverso una progettazione eco-orientata e sostenibile ».

IL VERDE

pavimentazioni stabilizzate naturali

accumulando meno calore

impianto di illuminazione, sistema wi-fi

un grosso T-Rex in alluminio e legno

strano pianoforte

Un intervento importante sarà sulle alberature, a partire dai pini le cui radici hanno invaso e creato avvallamenti nella pavimentazione, saranno create - spiegano i progettisti - delle isole vegetative dove le radici possono espandersi e vivere. Saranno piantate nuove essenze e rifatti i percorsi pedonali con, materiali che assorbono l'acqua consentendone il deflusso quando piove e che creano un "microclima favorevole", in sostanza permettono alla terra di "respirare"durante l'esposizione al sole. Ovviamente sarà rifatta la recinzione del parco, via le attuali stecche di metallo verde troveranno posto delle griglie a barre irregolari che - scrivono i progettisti - «ricordano i giardini erbosi». La recinzione dovrà garantire una maggiore sicurezza del parco insieme all'installazione di un sistema di videosorveglianza che dovrebbe diminuire notevolmente atti vandalici ed essere un deterrente per la criminalità. Ovviamente sarà installato un nuovoe una serie di giochi e attrezzature per il fitness di ultima generazione. Per i bambini ad esempio è previsto l'arrivo didal quale scendono grandi scivoli, ma anche una specie disu cui camminare e saltare da un tasto all'altro per comporre la propria musica, così come Voci d'aria, delle pompe attraverso le quali si può spingere l'aria attraverso i tubi e sentire il suono delle note, ma anche il Disco Olandese su cui salire e mantenersi in equilibrio per aiutare i bambini a coordinare i movimenti. Il prossimo passo sarà l'affidamento dei lavori.