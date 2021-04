22 Aprile 2021

Al via oggi, nel carcere di Latina, la vaccinazione anti-Covid dedicata ai detenuti e al personale della Polizia penitenziaria in servizio presso la struttura di via Aspromonte. L'iniziativa viaggia in parallelo in tutti gli istituti di pena del Lazio a partire dalla data odierna. Nella casa circondariale del capoluogo pontino il servizio sarà svolto anche domani, 23 aprile. Saranno somministrate in totale 250 dosi del vaccino Moderna afferma il dottor Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna di vaccinazione delle Asl di Latina -. Era previsto l'utilizzo del farmaco Jhonson & Jhonson, ma a seguito dei ritardi dovuti al noto blocco per questa fornitura, si è deciso di somministrare alla popolazione carceraria il Moderna, la prima volta in uso nella nostra provincia. Per il carcere di Latina è in programma l'utilizzo di 25 flaconi, contenenti ciascuno 10 dosi. Sarà invece somministrato, in via preferenziale, il Pfizer alle nuove classi di età che potranno presto accedere alla vaccinazione in tutto il Lazio. A partire dal 27 aprile potranno effettuare la prenotazione, utilizzando il sito regionale Salute Lazio, tutti coloro che sono nati nel 1962 e nel 1963, i 59enni e 58enni. Con la giornata di ieri, le inoculazioni dei vaccini anti-Covid effettuate a Latina e in provincia hanno toccato quota 108mila. Quasi 32mila gli immunizzati Pfizer con la seconda dose. Dal 5 maggio prossimovia alle seconde dosi anche per chi ha avviato il percorso con Astrazeneca. Intanto sono oltre 108 mila le vaccinazioni in provincia (31 mila i pontini che hanno già avuto 2 dosi). Infine 2.459 le vaccinazioni effettuate ieri. R.Cam

