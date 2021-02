© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PROGETTINuovi impianti sportivi per i quartieri che ne sono sprovvisti, in primis Q4 e Q5 (Nuova Latina e Nascosa) di Latina, con il Comune che farà partire una attività di ricognizione di aree e identificazione delle loro destinazioni urbanistiche. Non è solo un'esigenza dei cittadini residenti in quei quartieri, ma anche di diverse società sportive, come segnalato dall'assessore al Patrimonio e Lavori pubblici, Emilio Ranieri, in commissione Sport: «Ci sono società che hanno già segnalato l'esigenza di avere impianti per le loro attività, come l'Asd Vrg di ginnastica ritmica, New Basket Time, la Virtus volley», ha dichiarato Ranieri.L'intervento in commissione era nato inoltre dalla richiesta avanzata alcuni mesi fa da 400 cittadini con una raccolta di firme che portò alla presentazione di un progetto, da parte di Gioventù nazionale, nel settembre 2019 per la realizzazione di un campo di calcio a 11, nell'area verde alle spalle della scuola Don Milani.LA RICHIESTAUna richiesta portata nuovamente all'attenzione dell'amministrazione venerdì, da parte del consigliere comunale d'opposizione Andrea Marchiella e di maggioranza con delega allo Sport, Ernesto Coletta.«C'è anche un'area nelle adiacenze di via Carissimi - ha aggiunto Ranieri - che stata oggetto di un interessamento da parte della Sport management group che però non è andato a termine. Inoltre, su tutta l'area Q4-Q5 il nostro piano regolatore generale aveva riservato 48mila metri quadri in prossimità della via Pontina per impiantistica sportiva. Spazi che potevano essere utilizzati dai proprietari privati dei terreni, e ci sono anche molti campi abbandonati che possono essere rifunzionalizzati per dare la possibilità a tanti di fare attività all'aperto in maniera gratuita».LE DESTINAZIONI URBANISTICHESecondo l'assessore quindi le possibilità sono due: «Fermo restando che l'esigenza primaria è avere strutture, campi, aree pubbliche in cui la cittadinanza possa fare attività sportiva all'aria aperta in maniera gratuita, sto attendendo risposte dal settore Governo del territorio per avere un quadro preciso e totale delle destinazioni urbanistiche delle aree in Q4-Q5 per la loro compatibilità con impiantistica sportiva, e si può fare anche un avviso per aree per tensostrutture; si possono anche utilizzare fondi privati, per inserire campi da gioco nei parchi, affidando realizzazione, gestione del parco e cura del verde limitrofo ai campi stessi, il tutto con mini progetti di finanza. Il primo passo però è la verifica delle aree».Andrea Apruzzese