25 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LIDO

Hanno preso il via ieri mattina intorno alle 8 a Capoportiere le operazioni di ripascimento della spiaggia davanti all'Hotel Fogliano. I

l lungo tubo di aspirazione, posato da giorni sull'arenile, è stato collegato alla draga, che ne ha condotto un'estremità al largo, davanti alla spiaggia, esattamente nel punto designato dai tecnici per il prelievo della sabbia. L'altra estremità del tubo, quella di uscita, è stata invece posizionata di fronte alle cabine dello stabilimento balneare dell'Hotel Fogliano. Avviati i motori, la draga aspira dal fondo la sabbia che, lungo il tubo, giunge poi sulla spiaggia. Lì una ruspa attende l'arrivo della sabbia (ovviamente mista a acqua di mare) per redistribuirla lungo l'arenile, nel punto più danneggiato dall'erosione costiera. L'intervento durerà circa una settimana, poi la draga si sposterà nell'altro punto individuato per il ripascimento, davanti allo stabilimento balneare della Polizia di Stato.

Qui le operazioni saranno più lunghe e prenderanno all'incirca una decina di giorni, compatibilmente con le condizioni meteomarine. In totale, il costo dell'intervento è superiore ai 100mila euro. Complice la bella giornata di primavera, peraltro la prima dopo mesi, e l'annunciata (per domani) riapertura, decine e decine di persone si sono soffermate lungo il pontile di Capoportiere per osservare i lavori.

Il ripascimento, da anni atteso dagli operatori ormai alle prese con pochissima spiaggia per ombrelloni e lettini, e dai cittadini, è stato annunciato anche su Fb dal Comune di Latina: «L'intervento prevede il ripascimento per un totale di oltre 18mila metri cubi di sabbia davanti l'Hotel Fogliano e nei pressi dello stabilimento della Polizia di Stato. La Regione Lazio ha autorizzato il ripascimento anche nei pressi di Rio Martino con le sabbie prelevate dall'imbocco del porto canale, risultate compatibili con le spiagge».

CINQUE MILIONI DI EURO

Inoltre, il Comune annuncia come «prosegue il lavoro programmato sul fronte dei 5 milioni di euro assegnati al Comune di Latina da Regione Lazio e Cipe per la tutela della costa, fondi grazie ai quali è in consegna a una ditta specializzata, individuata attraverso evidenza pubblica, l'importante fase progettuale per il tratto da Capoportiere fino al primo pennello realizzato sul litorale».

Accanto a quello di ieri, partiranno nelle prossime settimane anche 5 ripascimenti di altrettanti stabilimenti balneari: piccoli interventi tesi a mettere in sicurezza la prima fila di ombrelloni e lettini.

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA