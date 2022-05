Sabato 7 Maggio 2022, 12:26

In un tragico frontale avvenuto ieri sera, intorno alle 20,30 lungo la provinciale Guglietta Valle Fratta, in territorio di Prossedi, è morto un uomo e un altro è ferito, è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

L'incidente ha visto lo scontro tra un Doblò bianco e una utilitaria, una Volswagen, lo scontro è avvenuto in prossimità del dosso e del rettilineo a metà strada tra il comune lepino e quello ciociaro di Villa Santo Stefano, dove qualche anno fa morirono madre e figlia in un altro terribile scontro tra due auto.

Immediata la richiesta di soccorsi, sul luogo dell'incidente è arrivata un'ambulanza del 118 con a bordo i sanitari e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Prossedi, quest'ultima per i rilievi di rito e per disciplinare il traffico nell'unica strada di accesso tra i due comuni confinanti. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo che si trovava a bordo del Fiat Doblò, un sessantenne residente nel Comune di Priverno secondo le prime informazioni. Il conducente della Volkswagen è stato invece soccorso e ricoverato in codice rosso, lo scontro frontale è stato infatti violentissimo.

Si tratta dell'ennesimo incidente, alcuni mortali, che sono avvenuti negli ultimi anni lungo la provinciale Guglietta-Valle Fratta, ritenuta una delle strade più pericolose della provincia perché piena di curve, con brevi rettilinei, e con una visuale non ottimale, tant'è che gli abitanti della frazione La Torre ne chiedono l'effettiva messa in sicurezza.

Sa.Pa.

