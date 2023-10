Lunedì 16 Ottobre 2023, 10:30

IL CASO

I PRECEDENTI

Brucia l'ex edicola ormai in stato di abbandono a due passi dall'entrata del pronto soccorso dell'ospedale Goretti di Latina. L'altra notte le fiamme hanno avvolto la struttura all'angolo tra via Bonaparte e via Guido Reni diventata da tempo rifugio di disperati. Il fuoco partito da un giaciglio si è allargato in pochi istanti alle tende esterne della rivendita di giornali.I vetri sono esplosi, un vecchio materasso adagiato per terra è andato completamente bruciato insieme a rifiuti e spazzatura che non hanno fatto altro che favorire il propagarsi dell'incendio. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti e i vigili del fuoco hanno spento il rogo in pochi minuti.Tuttavia, essendo l'edicola abbandonata ormai da tempo, Polizia e Carabinieri si sono interfacciati su quanto accaduto e, ascoltando anche il parere dei vigili del fuoco, hanno escluso possa trattarsi di un atto intimidatorio, anche se resta da accertare se si sia trattato solamente di un incidente.Non è chiaro se sia stato uno dei frequentatori del rifugio a dare fuoco inavvertitamente al giaciglio, magari con una sigaretta non spenta bene, o se si sia trattato del gesto dissenato di qualcuno che voleva "fare pulizia".Un episodio tra l'altro molto simile a quello registrato quattro giorni fa in via Romagnoli, dove nel pomeriggio di martedì un altro incendio era divampato in un locale in disuso utilizzato spesso come ricovero notturno da parte di persone senza fissa dimora. Anche in quel caso il rogo, probabilmente di natura accidentale, aveva bruciato due giacigli di fortuna su cui trovavano riparo i senzatetto, fortunatamente non lì in quel momento. In quel caso, tuttavia, i carabinieri della Compagnia di Latina avevano comunque avviato gli accertamenti, soprattutto visto qualche altro precedente simile in zona. Un altro precedente a giugno quando un rogo identico a quello dell'altra sera distrusse l'ex baretto abbandonato all'inizio di via Romagnoli, nel quartiere Nicolosi.A pochi metri di distanza dal rogo di via Reni anche le auto bruciate tutto intorno al Goretti nella primavera scorsa, anche quel rogo è rimasto un mistero e gli autori non sono mai stati identificati.