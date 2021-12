Lunedì 13 Dicembre 2021, 10:19

MONOPOLI (BARI) Finalmente! Dopo sei tentativi andati a vuoto con altrettante sconfitte esterne di fila, il Latina è riuscito a riconquistare punti fuori casa al Veneziani di Monopoli. Non accadeva ormai dalla terza giornata, quando la formazione laziale conquistò un altro risultato a reti bianche al Partenio di Avellino.

Da allora erano giunte solo sconfitte, seppur negli ultimi tempi non erano mancate le buone prestazioni, come quella nella tana della capolista Bari. Questa volta, invece, sempre in terra barese, non sono arrivati solo i complimenti, ma anche un punto che serve alla classifica. Un pareggio conquistato su un terreno di gioco difficile come quello del Monopoli che viaggia al passo delle big del torneo. La squadra pugliese, un po' come lo stesso Latina, ha trasformato il proprio stadio in un autentico fortino. Un fattore rimarcato da un ruolino di marcia ragguardevole dinanzi al proprio pubblico, fatto di 7 vittorie, 1 pareggio ed 1 sola sconfitta.

LA PARTITA

Il tecnico Di Donato ha dovuto, rispetto all'ultimo vittorioso turno con il Catania, rinunciare agli squalificati Esposito e Di Livio. In difesa si è rivisto Celli, autore di una puntuale prestazione, mentre a centrocampo ha spaziato Barberini. Colombo, invece, ha riconfermato lo stesso undici che aveva perso in extremis a Palermo. La partita è stata condizionata dal maltempo: vento e pioggia a tratti che hanno messo a dura prova l'impegno delle due squadre che non si sono mai risparmiate per tentare di conquistare il bottino pieno. Al 25', la prima azione importante del match. Dopo un avvio promettente del Latina, è stato il monopolitano Piccinni a mancare una buona palla in area di rigore laziale. Al 33', ha rischiato di farla grossa il portiere Cardinali andando vicino ad un clamoroso autogol. Al 35', ancora in difficoltà il portiere nerazzurro, salvatosi su Grandolfo. Al 36', ecco il Latina: la battuta di Barberini è deviata in tuffo da Loria in corner. Al 40', ancora Barberini sfiora il vantaggio, ma spedisce fuori da buona posizione. Sul capovolgimento di fronte, al 41', Starita colpisce la traversa con un gran tiro su assist di Grandolfo. Nella ripresa, all'8', traversa per il Latina: la punizione di Tessiore deviata da Loria sbatte sulla trasversale. Al 10', nuovo legno con il palo di Tazzer. Poi, il Latina rischia ancora con una gran parata di Cardinali su deviazione nella propria porta di Tessiore e un diagonale di Mercadante. Ma, il pericolo è alle spalle, il Latina è tornato a fare punti lontano da casa.



